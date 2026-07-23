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Акција УСКОК-а: Ухапшен директор и његова супруга због прања новца

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 10:03

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

Директор у Хрватском олимпијском одбору (ХОО) Дамир Шегота и његова супруга ухапшени су јутрос у акцији Канцеларије за борбу против организованог криминала и корупције (УСКОК) због сумње на прање новца и примање мита.

Према незваничним информацијама хрватских медија Шегота се сумњичи за прање новца и примање мита, а његова супруга за прање новца.

У току је и претрес просторија које користи главни секретар ХОО-а Синиша Крајач, који није ухапшен.

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Мито је Шегота, како се сумња, добијао како би у буџету ХОО-а прераспоређивао новац, те обезбјеђивао више средстава за Хрватски скијашки савез, преносе хрватски медији.

Из УСКОКА је јутрос саопштено да су на подручју Загреба у току хапшења и хитне доказне радње у односу на више особа ради коруптивних кривичних д‌јела, преноси Срна.

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Тагови :

хапшење

Хрватска

УСКОК

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