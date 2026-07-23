Акција УСКОК-а: Ухапшен директор и његова супруга због прања новца

Аутор:АТВ редакција
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Директор у Хрватском олимпијском одбору (ХОО) Дамир Шегота и његова супруга ухапшени су јутрос у акцији Канцеларије за борбу против организованог криминала и корупције (УСКОК) због сумње на прање новца и примање мита.
Према незваничним информацијама хрватских медија Шегота се сумњичи за прање новца и примање мита, а његова супруга за прање новца.
У току је и претрес просторија које користи главни секретар ХОО-а Синиша Крајач, који није ухапшен.
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Мито је Шегота, како се сумња, добијао како би у буџету ХОО-а прераспоређивао новац, те обезбјеђивао више средстава за Хрватски скијашки савез, преносе хрватски медији.
Из УСКОКА је јутрос саопштено да су на подручју Загреба у току хапшења и хитне доказне радње у односу на више особа ради коруптивних кривичних дјела, преноси Срна.
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