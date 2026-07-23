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Огласио се Вашингтон: Иран не контролише Ормуски мореуз

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 10:43

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Ормуски мореуз
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Централна команда САД негирала је тврдње Ирана да у потпуности контролише улаз и излаз из Ормуског мореуза.

"Иран не контролише Ормуски мореуз. Тај међународни пловни пут остаје отворен без обзира на пријетње и нападе које врши Револуционарна гарда Ирана", наведено је на "Икс" налогу Команде.

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У објави се истиче да трговачки бродови настављају да користе Ормуски мореуз уз војну подршку САД.

"Америчке снаге су од почетка маја помогле посадама више од 900 бродова да прођу кроз мореуз", додаје се у објави.

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