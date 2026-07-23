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Откривено о чему су причали Лавров и Рубио

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 07:32

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Амерички државни секретар Марко Рубио присуствује састанку са руским министром спољних послова Сергејем Лавровом (десно) на маргинама састанка министара спољних послова Асоцијације нација југоисточне Азије (ASEAN) у Пасају, у области Метро Манила, у четвртак, 23. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/Brendan Smialowski/Pool Photo via AP

Састанак шефа руске дипломатије Сергеја Лаврова и америчког државног секретара Марка Рубија завршен је у Манили на маргинама самита АСЕАН. Састанак је трајао више од пола сата.

Шефови дипломатија двије земље напустили су салу за преговоре заједно са делегацијама у 12.31 по локалном времену, односно у 6.31 по московском времену.

Састанак је почео у 11.54 по локалном времену и одржан је према планираном распореду.

Како је раније саопштено, Рубио је око 12.25 по локалном времену имао заказан наредни билатерални састанак у Филипинском међународном конференцијском центру.

Током разговора стране су планирале да посебну пажњу посвете питањима рјешавања сукоба у Украјини.

Лавров је дан раније изјавио да Москва полази од тога да Вашингтон још није одустао од приједлога изнесених на Аљасци.

Према ријечима дипломатског извора, америчка страна била је иницијатор састанка Лаврова и Рубија.

Са руске стране у разговорима су учествовали замјеник министра спољних послова Андреј Руденко, директор Одјељења за спољнополитичко планирање Алексеј Дробињин и стални представник предсједника Русије при АСЕАН-у Јевгениј Загајнов.

Са америчке стране учествовали су замјеница државног секретара за политичка питања Алисон Хукер и специјални изасланик предсједника САД Серђо Гор, преноси Танјуг.

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Тагови :

Марко Рубио

Сергеј Лавров

Састанак

АСЕАН

Русија

Сједињене Америчке Државе

састанак Лаврова и Рубија

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