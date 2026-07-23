Убила мушкарца којег је затекла испод кћеркиног кревета: ''Урадила сам оно што сам морала''

Аутор:АТВ редакција
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У америчкој савезној држави Тенеси ухапшена је жена због сумње да је убила мушкарца којег је пронашла како се крије испод кревета њене малољетне кћерке.
Кендра Скот (36) ухапшена је у четвртак, 16. јула, у Мемфису и оптужена за убиство првог степена, наводи се у полицијском документу, преноси Глобе.
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Полицајци су, према наводима, стигли у њен дом око 1,40 сати послије поноћи и у предњем дворишту пронашли мушкарца без знакова живота са видљивом прострелном раном у потиљаку.
Мушкарац, који је привремено идентификован као Родеријус Мортон, проглашен је мртвим на лицу мјеста. Када су разговарали са Скотовом, она је полицији наводно рекла да се вратила кући и "видјела неког типа испод кревета мог дјетета".
Такође је изјавила: "Урадила сам оно што сам морала".
Један комшија рекао је полицији да је изашао из куће након што је чуо пуцањ, а затим видио мушкарца како лежи на трави и Скотову како стоји у дворишту са пиштољем у руци и говори: "Упуцала сам га, упуцала сам га".
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Када су истражиоци разговарали са ћерком осумњичене, она је изјавила да је мушкарца позвала у кућу између 1,20 и 1,30 послије поноћи. Рекла је да су се она и мушкарац плашили њене мајке, јер су је чули како по доласку кући пита ко се налази у њеној кући.
Дјевојчица је испричала да је њена мајка у руци држала пиштољ и да је раније говорила да ће, ако "види неког дјечака у својој кући, пробушити га метком".
Након што је откривен, мушкарац је, према наводима дјевојчице, покупио своје ствари и изашао из куће, након чега је чула пуцањ. Адвокат Кендре Скот, Блејк Балин, потврдио је да ћерка његове клијенткиње има 13 година.
"Једно од кључних питања у овом случају биће да ли би ико могао рационално да поступи у оваквим околностима", рекао је Балин.
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Прво рочиште у овом случају заказано је за петак, 24. јула.
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