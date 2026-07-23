Спремите кишобране! Након сунца стиже прави временски ролеркостер

Аутор:АТВ редакција
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Јутро у Републици Српској освануло је ведро и свјеже, али током дана стиже нагло наоблачење које доноси кишу, пљускове и грмљавину широм Републике Српске.
У Републици Српској јутрос у 7 часова забиљежено је ведро, сунчано и свјеже вријеме у већини предјела. Локално дуж ријека и по котлинама има магле и ниске облачности. Вјетар је врло слаб и промјенљив, док у Херцеговини дува умјерена до јака бура.
У Хан Пијеску јутрос је измјерено 6 степени Целзијусових. На Чемерну је температура износила 8 степени, док је у Рибнику било 9 степени. Мркоњић Град је у 7 часова мјерио 10 степени Целзијусових. У Вишеграду и Рудом забиљежено је 11 степени. У Бањалуци, Добоју, Новом Граду, Приједору и Фочи измјерено је 12 степени Целзијусових. У Бијељини су била 14 степени, у Билећи 15 степени, док је најтоплије било у Требињу са 18 степени Целзијусових.
Након свјежег јутра, током дана нас очекује сунчано и пријатно топло вријеме, али стиже постепено повећање облачности са запада. Послијеподне и увече киша и локални пљускови са грмљавином шириће се од запада ка истоку.
На југу Херцеговине већи дио дана биће суво и сунчано, док се наоблачење очекује тек увече. Наредна ноћ биће облачна, а краткотрајна киша могућа је на истоку.
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Вјетар ће током дана бити слаб до умјерен сјеверних смјерова, а увече при пљусковима појачан и јак. У Херцеговини ће у ноћи и ујутро дувати умјерена и јака бура, а током дана дуваће јужни вјетар.
Максимална температура ваздуха кретаће се од 24 до 32 степена Целзијусова, док ће у вишим предјелима износити од 21 степен.
У Бањалуци се током дана очекује сунчано вријеме уз постепено наоблачење. Касно послијеподне и увече у граду су могући киша и локални пљускови са грмљавином.
Вјетар у Бањалуци биће слаб до умјерен сјеверних смјерова, а увече при пљусковима појачан и јак. Највиша дневна температура ваздуха износиће око 30 степени Целзијусових.
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