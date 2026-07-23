Хути ракетирали саудијске бродове: Свјетско тржиште нафте у хаосу

Аутор:АТВ редакција
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Јеменски Хути напали су два саудијска нафтна танкера у Црвеном мору. Овај инцидент пријети потпуном блокадом кључних поморских рута, што би могло изазвати озбиљне поремећаје на глобалном тржишту енергената.
Војни портпарол Хута Јахја Саре изјавио је у сриједу да су мете били танкери "Енселија" и "Лајла", а разлог је "кршење одлуке о блокади коју су издале оружане снаге".
Напади су изведени коришћењем балистичких и крстарећих ракета, као и дронова, што је изазвало пожаре на бродовима. Хути су, према ријечима портпарола, такође присилили "готово десет бродова да напусте своје руте и врате се".
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Саудијска новинска агенција (СПА) потврдила је да је погођен танкер "Енселија", позивајући се на званичне изворе из саудијске Опште управе за транспорт. Наведено је да су сви чланови посаде на безбједном, али се напад оцјењује као тешко кршење међународних закона и конвенција. Саудијци нису пружили детаље о наводном нападу на други брод, Лајлу.
Британска агенција за поморску трговину (UKMTO), која надзире пловидбу у региону, такође је потврдила да је примила извјештај о удару. "Капетан танкера пријавио је удар непознатог пројектила који је изазвао пожар на броду, а с којим се посада тренутно бори", саопштено је из UKMTO-а.
Хути, званично познати као Ансар Алах, увели су поморску блокаду Саудијској Арабији 20. јула. Услиједило је то након једне од најгорих ескалација насиља у Јемену у посљедње четири године, када је јеменска влада (коју подржава коалиција предвођена Саудијском Арабијом) бомбардовала аеродром у Сани како би спријечила слијетање иранског авиона.
Из ове групе поручују да је проглашење поморског ембарга засновано на принципу „око за око“, истичући право народа да на блокаду одговори блокадом. Хути оптужују саудијске лидере за дванаестогодишњу опсаду и пљачкање јеменских ресурса, док Ријад одбацује те оптужбе тврдећи да не спроводи никакву опсаду над јеменским народом.
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"Коначни циљ поморске блокаде коју спроводи Ансар Алах је натјерати Ријад да укине ембарго на луке и аеродроме под контролом Хута. Саудијци мисле да оваквим методама економског гушења могу изазвати народни устанак против Хута", рекао је за Ал Џазиру новинар из Сане Хусеин ал-Бухаити.
Овај напад долази у изузетно осјетљивом тренутку. Због америчко-израелског рата против Ирана, пловидба кроз Хормушки мореуз је прекинута, па је Саудијска Арабија покушавала преусмјерити проток нафте кроз алтернативне руте – преко Црвеног мора и мореуза Баб ел-Мандеб. Међутим, и ове руте су сада под озбиљном пријетњом.
Стручњаци подсјећају на моћ коју су Хути демонстрирали када су успјешно блокирали приступ Црвеном мору за израелске луке током рата у Гази (који је окончан прекидом ватре у октобру 2025. године), што је резултирало затварањем израелске луке Ејлат.
Баб ел-Мандеб је једна од најважнијих свјетских поморских рута. Са затвореним Хормушким мореузом од краја фебруара, евентуално затварање Баб ел-Мандеба могло би блокирати чак 25 одсто свјетског снабдијевања нафтом и гасом, што би имало катастрофалне посљедице по глобалну економију, преноси Кликс.
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