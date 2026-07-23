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Невријеме у црногорској општини нанијело велику штету: ''Морамо гледати шта се спасити може''

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 08:34

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Град који се топи на зеленој трави, обасјан сунчевом свјетлошћу.
Фото: Дмитрий Зуев/Pexels

Јуче су Даниловград захватили олујни вјетар и град који су десетковали усјеве, а на појединим имањима су их потпуно уништили.

Пољопривреднику Радовану Јовановићу из Кујаве уништен је засад кукуруза на петнаест хектара.

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Општина Даниловград по хитном поступку формираће комисију која ће процијенити штету, рекао је секретар Секретаријата за пољопривреду Дарко Бурић, преноси РТЦГ.

"Штета ће бити огромна, јер је невријеме захватило готово цијело подручје општине. Локална самоуправа ће се морати обратити за помоћ и Влади Црне Горе. Посебно је важно надокнадити штету великим пољопривредним произвођачима", каже Бурић.

Година је обећавала, све је кренуло као треба али сада је све другачије, прича Јовановић.

"Имамо фарму од осамдесет крупних грла. Већину сточне хране сами производимо. Под кукурузом је било педесет и пет рала и готово је све уништено", каже Јовановић.

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Питање које се намеће је како сада чекати зиму.

"Шта сада треба урадити са остацима кукуруза, да ли се може силирати и колико морамо увести хране, јер је сијено лоше родило...Како чекати зиму", пита се овај домаћин.

Јучерашња олуја није се јуче зауставила у Кујави, па је велика штета и на имању Веселина Јововића у Сигама.

"Морамо гледати шта се спасити може. Неке културе се не могу спасити и не смијемо клонути, поготово, због младих пољопривредника", каже Јововић.

Јововић није осигурао пољопривредну производњу. Искуства са осигуравајућим агенцијама су, каже, негативна.

"Имамо пољопривредника који се суде са осигуравајућим кућама. За моју имовину треба припремити петнаестак хиљада евра до двадесет. То је велика сума. Боље је удружити се и покушати инсталирати противградни систем што је јефтиније, а боље", јасан је Јововић и подсјећа да је Црна Гора имала фабрику за производњу противградних ракета.

Велика је штета и на винограду Жељка Брајовића у том крају.

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"Виноград је обећавао и све што је рађено цијеле године уништено је готово четрдесет одсто за један трен", каже Брајовић.

Виноград који броји 5.300 чокота сада треба прскати заштитним средствима.

"Треба виноград одржати од трулежи, а вјетар не дозвољава третирање. Нагрђено је и остало воће и поврће", напомиње Брајовић.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Црна Гора

Даниловград

невријеме у Даниловграду

невријеме

уништени усјеви

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