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Дрво пало на жену, задобила тешке повреде: На истом мјесту касније пронађена бомба

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 08:14

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Дрво Храста у пољани током љета
Фото: Pexel/Burkard Meyendriesch

У СВР Скопље пријављено је да је на подручју општине Карпош дошло до пада дрвета, при чему је К.М. (86) из Скопља задобила тешке тјелесне повреде.

Након инцидента, повријеђена жена је хитно превезена у Јавну здравствену установу "Свети Наум Охридски", гдје јој је пружена одговарајућа љекарска помоћ и гдје је задржана ради даљег медицинског праћења.

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"Такође, грађанин је пријавио да је, док је тражио торбу повријеђене особе, пронашао експлозивну направу, која је касније уклоњена са мјеста проналаска ради даљег поступања", саопштило је Министарство унутрашњих послова Сјеверне Македоније.

На лице мјеста изашле су надлежне екипе које су извршиле увиђај и прикупиле потребне информације у вези са цијелим догађајем. Обавијештен је јавни тужилац, а полицијски службеници настављају са предузимањем мјера и активности како би се утврдиле све околности случаја и потпуно расвијетлио догађај.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Сјеверна Македонија

пало дрво на жену

пронађена бомба

повријеђена жена

болница

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