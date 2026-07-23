Пажња на граници: Одузеће вам сав кавијар због пар грама вишка

Аутор:АТВ редакција
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Путници који из Босне и Херцеговине улазе у Хрватску или неку другу чланицу Европске уније могу без посебне увозне дозволе унијети највише 125 грама кавијара јесетре по особи.
Иако многи кавијар сматрају обичним прехрамбеним производом или луксузним поклоном, на граници се на њега примјењују посебна правила заштите угрожених биљних и животињских врста.
Кавијар мора бити намијењен за личну употребу, налазити се у путничком пртљагу и бити упакован у појединачно означеним посудама. Ограничење се рачуна по особи, а не по аутомобилу или породици. То значи да једна особа без потребне документације не смије носити више паковања чија укупна количина прелази 125 грама.
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Посебно је необично што цариници, у случају прекорачења допуштене количине без увозне дозволе, не морају одузети само вишак изнад 125 грама. Суд Европске уније утврдио је да надлежни царински органи могу заплијенити цјелокупну количину неправилно унесеног кавијара. Тако путник који носи неколико грама више од допуштеног може остати без свих паковања која има у пртљагу.
Правило важи и када кавијар није намијењен продаји, него га путник носи као поклон пријатељу или члану породици. Дар се може сматрати личном пртљагом ако нема знакова комерцијалне намјене, али ограничење од 125 грама и даље остаје на снази.
Разлог овако строгих прописа није само вриједност производа. Јесетре су обухваћене правилима о међународној трговини заштићеним врстама, због чега се поријекло, паковање и количина кавијара посебно контролишу. Путници који желе пренијети већу количину морају унапријед провјерити које су дозволе потребне те производ пријавити царинским службеницима при уласку у Европску унију, преноси ГПМаљевац.
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