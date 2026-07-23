Нова правила за стране раднике у Хрватској

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Хрватска је ове године у периоду од 1. јануара до 30. јуна издала 94.113 дозвола за боравак и рад страним радницима. Највише дозвола одобрено је за држављане БиХ и Србије.
Истовремено, Министарство здравства Хрватске донијело је нову одлуку којом се уводе обавезни здравствени прегледи за дио страних радника који траже продужење привременог боравка.
Хроника
Лажирао губитак возачке, па је предао у Њемачкој
Према званичним подацима, у првих шест мјесеци ове године издато је укупно 94.113 дозвола за боравак и рад.
Највећи број дозвола добили су држављани:
Нова правила односе се на држављане трећих земаља којима је за улазак у Хрватску, односно шенгенски простор, потребна виза.
Хроника
Лопови упали у кућу, однијели 7.000 КМ и пиштољ
То се, између осталог, односи на држављане:
Преглед ће бити обавезан за оне који имају одобрен привремени боравак и подносе захтјев за његово продужење.
Здравствени преглед обављаће се у надлежним заводима за јавно здравство према мјесту боравка или у Хрватском заводу за јавно здравство.
Преглед мора бити обављен у року од 90 дана прије подношења захтјева за продужење привременог боравка, а страни радник долазиће на основу упутнице коју издаје послодавац.
Преглед обухвата:
Србија
Из ријеке извучено тијело мушкарца, утврђује се идентитет
Истовремено ће се провјеравати постојање активне туберкулозе, клицоноштва бактерија које изазивају трбушни тифус и паратифус, као и инфекција ХИВ-ом те хепатитисом Б и Ц.
Ако се утврди заразна болест или постоји сумња на обољење које може представљати ризик за јавно здравље, особа ће бити упућена на додатну дијагностику и лијечење.
Одлуком је прописана и додатна вакцинација држављана трећих земаља млађих од 35 година који немају доказ о прописаној имунизацији против малих богиња, дјечје парализе, дифтерије и тетануса.
Особе запослене у здравственом систему и социјалној заштити мораће бити вакцинисане и против хепатитиса Б.
Након обављеног прегледа издаваће се потврда коју ће страни држављанин морати да чува током цијелог боравка у Хрватској.
Хроника
Аутомобил слетио у канал поред пута, возача нема
На захтјев ће је морати показати инспектору Државног инспектората, службеницима Министарства унутрашњих послова или током здравствених прегледа.
За спровођење одлуке биће задужени Хрватски завод за јавно здравство и жупанијски заводи за јавно здравство.
Трошкове здравствених прегледа страних радника сносиће послодавци, док ће остали држављани трећих земаља који продужавају привремени боравак преглед плаћати сами. Трошкови вакцинације финансираће се средствима Хрватског завода за здравствено осигурање.
(Дневно)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Ауто-мото
1 ч0
Свијет
1 ч0
Регион
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
3 ч2
Регион
12 ч0
Најновије
10
43
10
41
10
39
10
36
10
31
Тренутно на програму