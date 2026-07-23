Logo

Нова правила за стране раднике у Хрватској

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 09:41

Коментари:

0
Нова правила за стране раднике у Хрватској
Фото: Envato/SpaceOak

Хрватска је ове године у периоду од 1. јануара до 30. јуна издала 94.113 дозвола за боравак и рад страним радницима. Највише дозвола одобрено је за држављане БиХ и Србије.

Истовремено, Министарство здравства Хрватске донијело је нову одлуку којом се уводе обавезни здравствени прегледи за дио страних радника који траже продужење привременог боравка.

лична карта

Хроника

Лажирао губитак возачке, па је предао у Њемачкој

Највише радника из БиХ и Србије

Према званичним подацима, у првих шест мјесеци ове године издато је укупно 94.113 дозвола за боравак и рад.

Највећи број дозвола добили су држављани:

  • Босне и Херцеговине – 17.330,
  • Србије – 15.863,
  • Филипина,
  • Непала.

Ко ће морати на здравствени преглед

Нова правила односе се на држављане трећих земаља којима је за улазак у Хрватску, односно шенгенски простор, потребна виза.

лопов провалник

Хроника

Лопови упали у кућу, однијели 7.000 КМ и пиштољ

То се, између осталог, односи на држављане:

  • Индије,
  • Непала,
  • Бангладеша,
  • Пакистана,
  • Филипина,
  • Египта.

Преглед ће бити обавезан за оне који имају одобрен привремени боравак и подносе захтјев за његово продужење.

Шта обухвата преглед

Здравствени преглед обављаће се у надлежним заводима за јавно здравство према мјесту боравка или у Хрватском заводу за јавно здравство.

Преглед мора бити обављен у року од 90 дана прије подношења захтјева за продужење привременог боравка, а страни радник долазиће на основу упутнице коју издаје послодавац.

Преглед обухвата:

  • епидемиолошку анамнезу,
  • физикални преглед,
  • провјеру вакциналног статуса.
Утапање, ријека

Србија

Из ријеке извучено тијело мушкарца, утврђује се идентитет

Истовремено ће се провјеравати постојање активне туберкулозе, клицоноштва бактерија које изазивају трбушни тифус и паратифус, као и инфекција ХИВ-ом те хепатитисом Б и Ц.

Ако се утврди заразна болест или постоји сумња на обољење које може представљати ризик за јавно здравље, особа ће бити упућена на додатну дијагностику и лијечење.

Предвиђена и вакцинација

Одлуком је прописана и додатна вакцинација држављана трећих земаља млађих од 35 година који немају доказ о прописаној имунизацији против малих богиња, дјечје парализе, дифтерије и тетануса.

Особе запослене у здравственом систему и социјалној заштити мораће бити вакцинисане и против хепатитиса Б.

Послодавци плаћају прегледе

Након обављеног прегледа издаваће се потврда коју ће страни држављанин морати да чува током цијелог боравка у Хрватској.

Полиција ФБиХ

Хроника

Аутомобил слетио у канал поред пута, возача нема

На захтјев ће је морати показати инспектору Државног инспектората, службеницима Министарства унутрашњих послова или током здравствених прегледа.

За спровођење одлуке биће задужени Хрватски завод за јавно здравство и жупанијски заводи за јавно здравство.

Трошкове здравствених прегледа страних радника сносиће послодавци, док ће остали држављани трећих земаља који продужавају привремени боравак преглед плаћати сами. Трошкови вакцинације финансираће се средствима Хрватског завода за здравствено осигурање.

(Дневно)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Радници

правила за стране раднике

сезонски радници

Коментари (0)

Прочитајте више

На бијелом тањиру сервирана су три округла крекера преливена мједом, с нијансом црног кавијара и комадићем путера на врху.

Друштво

Пажња на граници: Одузеће вам сав кавијар због пар грама вишка

1 ч

0
Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Ауто-мото

Тачна сатница: Када смијете за волан послије алкохола?

1 ч

0
Медвјед се заглавио на стубу на висини од 10 метара.

Свијет

Медвјед ''заглавио'' на стубу високом 10 метара: Прича је имала тужан крај

1 ч

0
Град који се топи на зеленој трави, обасјан сунчевом свјетлошћу.

Регион

Невријеме у црногорској општини нанијело велику штету: ''Морамо гледати шта се спасити може''

2 ч

0

Више из рубрике

Град који се топи на зеленој трави, обасјан сунчевом свјетлошћу.

Регион

Невријеме у црногорској општини нанијело велику штету: ''Морамо гледати шта се спасити може''

2 ч

0
Дрво Храста у пољани током љета

Регион

Дрво пало на жену, задобила тешке повреде: На истом мјесту касније пронађена бомба

2 ч

0
Држављанин БиХ осумњичен за тешко убиство у Словенији.

Регион

Држављанину БиХ одређен притвор: Осумњичен за свирепо убиство партнерке у Словенији

3 ч

2
More Hrvatska Jadran Jadransko more Brela

Регион

Несвакидашња крађа на Јадрану: Словенци с обале однијели реплику бродског топа

12 ч

0

  • Најновије

10

43

Огласио се Вашингтон: Иран не контролише Ормуски мореуз

10

41

Одузет "БМВ" за којим је расписана Интерполова потјерница

10

39

Пас страдао док је спашавао дјечака (2) од вука

10

36

Пољопривредници задовољно трљају руке: Почела исплата подстицаја

10

31

Крвава свадба: Младожењу претукли на весељу, па и у полицији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима