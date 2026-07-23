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Лажирао губитак возачке, па је предао у Њемачкој

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 09:33

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Лична и возачка карта на столу.
Фото: АТВ

Полицијски службеници Полицијске станице Братунац предузимају све потребне мјере и радње на документовању кривичног дјела "Навођење на овјеравање неистинитог садржаја".

За ово кривично дјело сумњичи се лице иницијала М.М. из Братунца.

Сумња се да је ово лице лажно пријавило губитак своје возачке дозволе, коју је потом предало надлежним органима Савезне Републике Њемачке ради замјене за тамошњу возачку дозволу, саопштено је из Полицијске управе Зворник.

Полицијски службеници настављају даљи рад на документовању овог предмета, након чега ће надлежном тужилаштву бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу.

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Подијели:

Тагови :

Возачка дозвола

ПУ Зворник

Њемачка

осумњичени

Братунац

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