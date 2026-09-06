Борац поражен на гостовању Сарајеву

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Борца поражени су 1:0 на гостовању против Сарајева у оквиру 4. кола Премијер лиге БиХ.
Једини стријелац на мечу био је Карабљео у 54. минуту, а Борац је у финишу меча пропустио прилику да изједначи утакмицу. Лука Јуричић није био прецизан са бијеле тачке, чиме је Борац уписао први пораз у овој сезони.
Бањалучки тим се са 10 бодова налази на другој позицији, а толико има и Сарајево које је на трећем мјесту. Зрињски је први на табели са утакмицом више.
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