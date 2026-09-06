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Борац поражен на гостовању Сарајеву

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06.09.2026 21:21

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Борац поражен на гостовању Сарајеву
Фото: FK Borac

Фудбалери Борца поражени су 1:0 на гостовању против Сарајева у оквиру 4. кола Премијер лиге БиХ.

Једини стријелац на мечу био је Карабљео у 54. минуту, а Борац је у финишу меча пропустио прилику да изједначи утакмицу. Лука Јуричић није био прецизан са бијеле тачке, чиме је Борац уписао први пораз у овој сезони.

Бањалучки тим се са 10 бодова налази на другој позицији, а толико има и Сарајево које је на трећем мјесту. Зрињски је први на табели са утакмицом више.

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Тагови :

ФК Борац

ФК Сарајево

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