Београдски клубови побједници првог Свесрпског купа

Аутор:Иван Драгичевић
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Црвена звезда и Чукарички побједници су Свесрпског купа.
Турнир за младе фудбалере из генерација 2015. и 2017. окупио је више од 500 дјечака, а београдски тимови имали су највише разлога за славље. Током два дана надметања, турнир су обиљежили добар фудбал, фер плеј и одлична организација.
„Било је тешко. Путовали смо четири сата, играли смо и све смо побиједили“, рекао је Василије Марић ФК Црвена звезда.
„Екипа је била сјајна, организација. Све је било прелијепо“, поручио је Никша Павловић ФК Чукарички.
Од пехара и медаља важније су успомене које остају, а сваки турнир прилика је за младе фудбалере да стекну нова знања и искуства, не само фудбалска него и животна.
„Честитам свима на једном веома успјешном турниру. Да се захвалим граду Бањалуци и свим њеним становницима. Овдје смо се заиста осјећали као код куће и једва чекамо да дођемо сљедећи пут. Важно ми је да су показали и друге квалитете осим игре, понашање на самом терену, али и ван њега. То је нешто на чему инсистирамо“, рекао је тренер ФК Црвена звезда.
„Прошли викенд нам је омакла та побједа против Партизана. Баш смо се сусрели на једном турниру, међутим за ово смо се баш спремали и дошла је награда за све то“, казао је тренер Чукаричког, Никола Петровић.
„Организовали смо озбиљан турнир. Мислим да су гости стварно дочекани како треба, а и испунили смо и ону нашу основну мисију, а то је да дјеца проведу вријеме једни с другима. Да стекну нека нова пријатељства, да се лијепо проведу и да се осјећају угодно у Бањалуци и Републици Српској“, поручује предсједник организационог одбора Свесрпског купа.
Циљ Свесрпског купа у потпуности је испуњен поручује главни кривац за организацију турнира Срђан Кевац. Поред надметања на терену, фокус је био на повезивању дјеце из разних дијелова Европе. Мисија је да се кроз овај турнир на нове генерације преноси српска култура и традиција.
Дјечаци су Бањалуку напустили пуни утисака са похвалама за организацију Свесрпског купа који је љествицу поставио високо већ у првом издању.
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