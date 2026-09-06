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Делије и Гробари се гађали бакљама, појавио се снимак пред 180. вјечити дерби

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06.09.2026 18:00

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Гробари изазвали пожар
Фото: АТВ

Фудбалере Црвене звезде и Партизана очекује 180. вјечити дерби у Суперлиги Србије. Ова утакмица се игра на Маракани, а очекује се да ће на њој бити и велики број навијача из оба табора, док смо видјели и немиле сцене пред почетак истог.

Некако, вјечити дерби не може да прође без "пецкања", али и сукоба навијача, што је био случај и овога пута, пошто су Гробари наводно гађали навијаче Црвене звезде бакљама, што се може видјети и на снимку, преноси Телеграф.

На снимку се виде Гробари како пролазе поред Маракане, док са друге стране добацују Делије и пјевају увредљиву пјесму на рачун Гробара.

У тим моментима је пролетјело и неколико бакљи, којима су очигледно Делије гађале Гробаре који су пролазили ка својој трибини на Југу Маракане.

Како је то све изгледало, можете погледати у видео снимку у наставку овог текста.

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Тагови :

Делије

Гробари

Туча

Фудбал

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