Мурињове "пацке": Мислио сам да је играч Бетиса мртав и да стиже хитна помоћ

Аутор:АТВ редакција
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Жозе Мурињо је одржао конференцију после пораза његовог тима од Реала, и имао је занимљиво излагање.
За почетак, изнио је утиске и честитао својој екипи.
"Мислим да је тим одиграо сјајну утакмицу. Понекад изгубиш и не знаш зашто. Понекад изгубиш и не знаш како то да објасниш. Били смо доминантни, штопери су били супериорни и контролисали су апсолутно све. Играли смо нападачки, имали толико прилика да постигнемо гол. Да се завршило неријешено, били бисмо фрустрирани, јер нисмо урадили више. Сада замислите како се осећамо после пораза“, рекао је Жозе Мурињо и додао:
"Честитке Бетису, играли су на неријешено и имали среће“.
И онда мало о критеријуму, понајвише о жутим картонима и фауловима.
"Играчи Бетиса су… Паметнији су од играча Реал Мадрида. Рекао бих да су играчи Реал Мадрида наивни, помало наивни. Прва акција на утакмици је била чист жути картон за играча који је направио фаул над Валвердеом. Минут касније, још један жути за играча који је направио оштар фаул над Винисијусом. Али, играчи Реал Мадрида су одмах устали. Играчи Бетиса су паметнији… Не знам како је Арда завршио прво полувријеме са жутим картоном, направио је ситан фаул и добио жути. Морао сам да га изведем, јер осјећао сам да улази у ризик. Било га је тешко замијенити, веома тешко“.
Па, још која о понашању играча Бетиса и Реал Мадрида, те по њему дијаметрално супротном приступу.
"Става сам да су играчи Бетиса покушавали да утичу на скоро сваку одлуку судије, а играчи Реал Мадрида… Они у ситуацијама када је јасно гажење, што је прекршај за жути картон, остају на ногама. Тако је било са Валвердеом у првом минуту. То је типично за капитена Реал Мадрида, а онда имате другачији пример: онај тип је лежао тамо испред моје клупе, мислио сам да стиже хитна помоћ, а на крају није било ничега“, поручио је Жозе Мурињо и наставио:
"Када у утакмице улазите са таквим менталитетом, као што смо ми, то је фактор који ради против вас. Али, веома сам задовољан играчима које имам, свидели су ми се и нећу никога критиковати“.
Неке ствари ће му бити јасније када буде погледао снимак…
"Не знам зашто сам добио жути картон, али је у реду, прихватам га. Устао сам из разлога што је дјеловало као да је играч Бетиса мртав. Ситуација око пенала, Еспијев гол… Видио сам много фрустрираних људи на клупи док гледају снимке. Лично их нисам видео, па не могу да их коментаришем. Судија је пустио да се игра (није сјецкао игру прим. аут), а то је нешто што волим, али како је у првом полувремену дијелио картоне. Ниједан за Бетис до паузе, а јадни Арда, који зна фудбала, добије жути… То ми се није допало. Али, да после изгубљене утакмице кажем да смо изгубили због жутих картона – то се неће десити. Можда промијеним мишљење када одгледам утакмицу“, закључио је Жозе Мурињо.
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