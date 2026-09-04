УЕФА жестоко казнила Звезду због транспарента Делија за Ратка Младића

Аутор:АТВ редакција
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Црвена звезда је сазнала веома лоше вијести из Ниона, пошто је Дисциплинска комисија УЕФА изрекла казну за меч против Викторије Плзењ.
Звезда је кажњена по четири основа: непримјерено понашање екипе, расистичко или дискриминаторно понашање, преношење поруке која није примјерена спортском догађају и због напада на другог играча.
Звезди ће бити забрањено да продаје карте за наредну европску утакмицу, а то ће бити меч против Лугана у Швајцарској.
Такође, Звезда ће морати да плати 40.000 евра због „расистичког или дискриминаторног понашања својих навијача“, а такође ће имати условну казну за забрану продаје улазница за још једну гостујућу утакмицу.
Кажњена је и са 50.000 евра због поруке која није примјерена спортском догађају, а то се вјероватно односи на транспарент „Делија“ за Ратка Младића и опроштај послије његове смрти.
Звезда је кажњена и са 8.250 евра због непримјереног понашања свог тима.
Звезда ће, дакле, морати да плати 98.250 евра када се све сабере, а неће имати навијаче на једној утакмици, а можда и на још једној уколико се условна казна прекрши у наредне двије године.
Паралелно са тим, Осман Букари је суспендован за наредне три утакмице у Европи, па ће пропустити дуеле против Лугана у гостима и против Копенхагена и Интер Ескалдеса на Маракани у Лиги конференција, преноси Телеграф.
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