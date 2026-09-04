Истраживање каже: Партизан трећи на свијету

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалски клуб Партизан заузео је треће мјесто на свијету по проценту минута које су у домаћем првенству током 2026. године одиграли фудбалери млађи од 21 године.
То је показало најновије истраживање Међународног центра за спортске студије (ЦИЕС) из Швајцарске.
ЦИЕС је анализирао клубове из 50 најјачих националних лига широм свијета, а критеријум за рангирање био је проценат укупне првенствене минутажe коју су добили играчи који у тренутку наступа нису имали 21 годину.
Према том параметру, млади фудбалери Партизана одиграли су 37 одсто свих минута у домаћем првенству током 2026. године, што је црно-бијелима донијело трећу позицију на глобалној листи.
Испред Партизана налазе се само дански Нордсјеланд и француски Стразбур.
Нордсјеланд је убједљиво први са 48,1 одсто минута за играче млађе од 21 године, док је Стразбур на другом мјесту са 37,9 одсто.
Дански клуб годинама важи за један од најпознатијих развојних пројеката у европском фудбалу, уз сарадњу са академијом „Рајт ту Дрим“ из Гане.
Партизан је, са 37 одсто, остао веома близу Стразбура, а иза себе је оставио велики број клубова из европских и свјетских лига познатих по раду са младим фудбалерима.
Висок пласман црно-бијелих представља потврду опредјељења клуба да значајан простор у првом тиму добија играчки кадар из омладинске школе, као и млади фудбалери који се прикључују сениорском тиму у раној фази каријере, преноси б92.
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