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Руси погодили сједиште украјинских обавјештајаца! Дрон разнио канцеларију генерала Поклада

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04.09.2026 15:58

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Камиказа дрон средње величине лети у вјежбама обалског напада и одбране у близини обале током годишњих војних вежби Хан Куанг у Каосјунгу, на југу Тајвана, у суботу, 8. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Chiang Ying-ying

Руски дрон је погодио канцеларију вршиоца дужности шефа Службе безбједности Украјине, Александра Поклада, у згради СБУ у Володимирској улици у Кијеву.

Генерал није био у канцеларији у вријеме напада, пише Украјинска правда.

Огласио се Зеленски о нападу на зграду СБУ

О нападу на здање СБУ се огласио и Володимир Зеленски.

- Разговарао сам са шефом Службе безбједности Украјине, Александром Покладом. Нажалост, руски дрон је погодио зграду Службе безбједности Украјине у Володимирској улици у Кијеву, преко пута катедрале Свете Софије. Све службе за хитне интервенције су на лицу мјеста - написао је Зеленски на друштвеној мрежи X.

Предсједник Украјине је саопштио да ће повријеђени добити неопходну помоћ.

- Дрон је био усмјерен директно на канцеларију шефа Службе безбједности у тој згради. Наложио сам Покладу да пружи одговарајући, опипљив одговор Русима када све буде спремно. Наша војска ће подржати овај одговор. Слава Украјини - пише Зеленски.

Избио пожар у згради, очевици пријавили експлозије

Након удара, у згради је избио пожар. Хитне службе тренутно раде на лицу мјеста и отклањају посљедице напада.

Очевици су јавили да се око 15:30 чула експлозија, након чега је почео да се диже густ дим недалеко од метро станице "Златна капија".

Градоначелник Кијева Виталиј Кличко саопштио је да је избио пожар у Шевченкивском округу због удара беспилотне летелице на кров нестамбене зграде.

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Тагови :

Русија

Украјина

Кијев

Владимир Зеленски

Александар Поклад

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