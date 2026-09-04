Руси погодили сједиште украјинских обавјештајаца! Дрон разнио канцеларију генерала Поклада

Аутор:АТВ редакција
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Руски дрон је погодио канцеларију вршиоца дужности шефа Службе безбједности Украјине, Александра Поклада, у згради СБУ у Володимирској улици у Кијеву.
Генерал није био у канцеларији у вријеме напада, пише Украјинска правда.
❗️❗️The drone was directed directly at the office of the head of the SBU in this building. I instructed Poklad to respond adequately, tangibly, and, if possible, in kind to the Russians for this attack, once everything is prepared. - Zelenskyy pic.twitter.com/wE5aSjKVgu— King Chelsea Ug 🇺🇬🇷🇺 (@ug_chelsea) September 4, 2026
О нападу на здање СБУ се огласио и Володимир Зеленски.
- Разговарао сам са шефом Службе безбједности Украјине, Александром Покладом. Нажалост, руски дрон је погодио зграду Службе безбједности Украјине у Володимирској улици у Кијеву, преко пута катедрале Свете Софије. Све службе за хитне интервенције су на лицу мјеста - написао је Зеленски на друштвеној мрежи X.
I spoke with the Head of the Security Service of Ukraine, Oleksandr Poklad. Unfortunately, a Russian drone struck the central building of the Security Service of Ukraine on Volodymyrska Street in Kyiv, across from St. Sophia Cathedral. All emergency services are on the scene.…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2026
Предсједник Украјине је саопштио да ће повријеђени добити неопходну помоћ.
- Дрон је био усмјерен директно на канцеларију шефа Службе безбједности у тој згради. Наложио сам Покладу да пружи одговарајући, опипљив одговор Русима када све буде спремно. Наша војска ће подржати овај одговор. Слава Украјини - пише Зеленски.
#BREAKING Ukraine President Zelenskiy says Russia hits SBU' security service headquarters in Kyiv pic.twitter.com/nNwAAbcXVp— Guy Elster גיא אלסטר (@guyelster) September 4, 2026
Након удара, у згради је избио пожар. Хитне службе тренутно раде на лицу мјеста и отклањају посљедице напада.
Очевици су јавили да се око 15:30 чула експлозија, након чега је почео да се диже густ дим недалеко од метро станице "Златна капија".
Градоначелник Кијева Виталиј Кличко саопштио је да је избио пожар у Шевченкивском округу због удара беспилотне летелице на кров нестамбене зграде.
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