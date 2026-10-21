Свијет касни у испуњењу циљева климатске политике

Аутор:АТВ редакција
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Глобалне обавезе за смањење емисија гасова који загријавају планету далеко су од Париских климатских циљева и постављају свијет на пут ка загријавању од 2,6 степена Целзијусова у овом вијеку, упозориле су УН.
Извјештај Програма УН за животну средину /УНЕП/ открива јаз између ријечи и дјела када је у питању борба против глобалног загријавања и указује на изазов пред политичким лидерима на самиту о клими ЦОП31 у новембру.
Чак и ако земље у потпуности испуне своја најновија обећања о клими, глобална температура би и даље могла да порасте за 2,6 степена Целзијусова изнад прединдустријског нивоа до 2100. године, наводи се у годишњем извјештају, преноси АФП.
То би премашило историјски циљ договорен у Паризу - да се загријавање одржи знатно испод два степена, уз тежњу ка безбједнијем нивоу од 1,5 степена Целзијусова.
Свака шанса да се задржи ниво од 1,5 степена је "изгубљена" због недовољног залагања у климатској политици у периоду од више деценија, наводи се у извјештају, преноси Срна.
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"Свијет више не може да избјегне прекорачење границе од 1,5 степена, а посљедице су већ разарајуће", изјавио је генерални секретар УН Антонио Гутерес поводом објављивања извјештаја.
Он је указао на "смртоносне поплаве, бруталне топлотне таласе, огромне шумске пожаре, изгубљене животе, осакаћене економије и продубљивање неједнакости" и подвукао да "они који су најмање одговорни пате први и највише".
Генерално, глобалне емисије гасова стаклене баште током 2025. године биле су углавном на нивоу рекордних нивоа из 2024. године, с тим да је разлика између двије године премала да би се процијенила, пише у извјештају.
Емисије угљеника само од сагоријевања угља, нафте и гаса - главног покретача климатских промјена - благо су порасле у 2025. у поређењу са претходном годином.
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