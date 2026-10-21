Тајне непознатих дубина: Блиски сусрет научника са џиновском медузом

Аутор:АТВ редакција
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У опасном океанском окружењу мање животиње често траже заштиту уз веће и снажније врсте. Док се неке рибе скривају међу коралима или прате морске псе, једна је врста снимљена уз једног од најзагонетнијих становника дубина – дивовску фантом-медузу (Stygiomedusa gigantea).
Научници су на ту повезаност сумњали више од 50 година, а сада су је први пут забиљежили стотинама метара испод површине мора код Патагоније.
Током зарона даљински управљаном ронилицом (ROV) у водама уз обалу Аргентине истраживачи су снимили голему медузу како се креће кроз таму.
Пратило ју је цијело јато младих риба врсте Centrolophus niger, које су пливале тик испод њеног клобука и међу големим ловкама.
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„Обје су врсте космополитски становници дубина о којима се мало зна и који се ретко виђају. Ово је прво документовано опажање њихове повезаности у дубоком океану“, навео је тим који предводи морска екологиња Марија Емилија Браво са Универзитета у Буенос Ајресу.
Дивовска фантом-медуза једна је од највећих медуза на свијету. Њен клобук може достићи пречник већи од једног метра, а четири врпчасте ловке (пипци) могу нарасти и до 10 метара. Упркос големој величини, људи је изузетно ријетко виђају.
Први примерак прикупљен је 1899. године, а од тада је широм свијета забиљежено мање од 120 опажања, вјероватно зато што живи у тешко доступним океанским дубинама.
Ситуација се посљедњих година мијења захваљујући модерним даљински управљаним ронилицама. Оне могу досегнути дубине које су људима тешко доступне и омогућавају истраживачима посматрање морских животиња у њиховом природном окружењу. Управо је то био циљ експедиције која се одвијала од децембра 2025. до јануара 2026. године.
Тим са истраживачког брода Falkor (too) Института Шмит Оушн послао је ронилицу SuBastian у низ зарона дуж аргентинске обале. Тиме су добили „досад невиђен увид у бројне дубокоморске екосистеме“. Током експедиције откривено је и 28 врста за које се сумња да су досад биле непознате науци.
Сусрет са фантом-медузом догодио се на дубини од око 250 метара. Медуза дуга отприлике шест метара плутала је у полумраку, а око ње се кретало јато од 19 малих, плавосивих риба.
Младе јединке врсте Centrolophus niger задржавале су се око ловака и улазиле под клобук медузе. Истраживачи сматрају да рибе вјероватно користе медузу као покретно склониште од грабљиваца.
Иако фантом-медузе немају снажан отров, њихова величина и дуге ловке вероватно представљају озбиљну препреку грабљивцима.
Медуза би рибама могла служити и као извор хране. Једна од њих снимљена је како нешто узима с ловке, но истраживачи нису могли утврдити је ли крала уловљени плен, чистила паразите или се хранила ткивом медузе.
Због тога се поставља питање имају ли обе врсте корист од таквог односа или рибе само искоришћавају великог домаћина.
Ово није први пут да су рибе виђене уз фантом-медузу. На сјеверној полутки забиљежено је како се одрасле јединке друге врсте, Thalassobathia pelagica, скривају уз њу и хране се њеним паразитима. Такође, младе рибе Centrolophus niger већ су виђене уз медузу морска плућа (Rhizostoma pulmo) у плићим водама Јадрана.
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Претпоставка о повезаности са фантом-медузом појавила се још 1973. године, када су истраживачи обје врсте заједно пронашли у мрежама у сјеверном Атлантику. Ипак, без изравног посматрања у природном станишту ту повезаност нису могли потврдити све до сада, преноси Спутник.
Ново опажање сугерише да су односи међу врстама у океану можда прилагодљивији него што се раније мислило и да зависе од локалних услова. Уједно показује колико мало знамо о животу у морским дубинама и улогама појединих врста у екосистему.
„Остаје нејасно пружа ли ова заједница рибама само уточиште или укључује и прехрамбене користи, но оваква опажања помажу у постављању нових хипотеза о скривеном животу дубокоморских врста“, закључили су истраживачи.
Истраживање је објављено у научном часопису Ecology.
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