Опекла вас је медуза на мору? Љекар открива шта никако не смијете да радите и како да ублажите бол

Аутор:АТВ редакција
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Опекотина од медузе може изазвати јак бол, пецкање и непријатне симптоме, али прва помоћ је пресудна. Љекар објашњава како правилно третирати мјесто убода, шта никако не треба радити и када је неопходно потражити медицинску помоћ.
Мјесто које је опекла медуза треба испрати сланом водом, уклонити жарне ћелије које је медуза испустила и ставити лед, изјавио је за РИА Новости љекар Јуриј Булатов.
"Ако вас је опекла медуза, прво што треба да урадите јесте да исперете мјесто опекотине сланом водом. Не смије се испирати слатком водом, јер ће то погоршати непријатне симптоме. Затим треба уклонити остатке жарних ћелија које је медуза испустила, а у којима се налази токсин. То можете урадити танким комадом пластике, на примјер, банковном картицом, или истрљати мјесто опекотине грубим фротирским пешкиром. Може помоћи и пинцета", рекао је Булатов.
Ако је пецкање јако, може се ставити кесица са ледом, претходно умотана у танку тканину, наставио је он. По потреби може се узети антихистаминик. Послије опекотине важно је пити више воде, не додиривати и не трљати оштећено мјесто, савјетовао је љекар. Осим тога, не препоручује се боравак на директном сунцу, додао је љекар.
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"Сви симптоми најчешће пролазе у року од неколико сати, али ако дође до погоршања општег стања или појаве алергијске реакције, обавезно се обратите љекару", нагласио је Булатов.
Љекар је истакао да отровне медузе могу да опеку још око мјесец дана након угинућа. Према Булатовљевим ријечима, неопрезни купачи на то често заборављају.
Иако је медуза угинула, њене жарне ћелије могу још неко вријеме да остану активне, па може да вас опече ако је додирнете на плажи, нагазите или дођете у контакт са њеним откинутим пипцима који плутају морем и често се уопште не примјећују. Зато опасност не представљају само живе медузе, већ и мртве јединке избачене на обалу или оне које плутају у мору.
Медузе су природни становници Јадранског мора, али научна истраживања показују да су у појединим дијеловима Јадрана (Тршћански залив, обала средње и јужне Далмације, као и Бока Которска) посљедњих деценија забиљежене чешће и бројније појаве ових организама.
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На њихову бројност утиче више фактора, међу којима су загревање мора, морске струје, количина хранљивих материја и промјене у морском екосистему. Иако већина медуза које се срећу у Јадрану није опасна по живот, њихов убод може изазвати јак бол, црвенило, оток и непријатне кожне реакције, због чега стручњаци савјетују да их не додирујете, чак ни када су избачене на обалу или дјелују угинуло.
Иако већина опекотина од медузе не оставља трајне посљедице и симптоми се повлаче послије неколико сати или дана, у појединим случајевима неопходно је одмах потражити љекарску помоћ. То се посебно односи на појаву отежаног дисања, јаког отока лица, усана или грла, несвјестице, изражене вртоглавице, убрзаног рада срца или ако је убод захватио велику површину коже. Посебан опрез савјетује се код дјеце, старијих особа, хроничних болесника и особа које су склоне алергијским реакцијама.
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