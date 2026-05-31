Море у Хрватској препуно медуза, могу да изазову болне опекотине и отицање коже

Море у Истри препуно је медуза које могу да изазову болне опекотине, црвенило и отицање коже због чега стручњаци упозоравају купаче да буду опрезни.
Море је препуно компас медуза, врсте познате по дугим пипцима и жарњацима, преносе хрватски медији.
Стручњаци као главни разлог за ову појаву наводе неуобичајно високу температуру мора, али очекују да ће се њихов број смањити у наредне двије седмице.
Осим медуза, појавиле су се и веће групе перајастих риба, инвазивне врсте која је баластним водама стигла у Јадранско море и ту пронашла идеалне услове за живот и размножавање.
Нису опасне за људе, али муте воду екосистему.
Према желатинастом, провидном тијелу, веома личе на медузе, само што је њихово тијело бирадијално симетрично и нема жарне ћелије.
Стручњаци истичу да нема разлога за панику, али да је опрез неопходан, преноси Срна.
