Море у Хрватској препуно медуза, могу да изазову болне опекотине и отицање коже

АТВ
31.05.2026 10:21

Фото: pexels/Mathias Reding

Море у Истри препуно је медуза које могу да изазову болне опекотине, црвенило и отицање коже због чега стручњаци упозоравају купаче да буду опрезни.

Море је препуно компас медуза, врсте познате по дугим пипцима и жарњацима, преносе хрватски медији.

Стручњаци као главни разлог за ову појаву наводе неуобичајно високу температуру мора, али очекују да ће се њихов број смањити у наредне двије седмице.

Осим медуза, појавиле су се и веће групе перајастих риба, инвазивне врсте која је баластним водама стигла у Јадранско море и ту пронашла идеалне услове за живот и размножавање.

Нису опасне за људе, али муте воду екосистему.

Према желатинастом, провидном тијелу, веома личе на медузе, само што је њихово тијело бирадијално симетрично и нема жарне ћелије.

Стручњаци истичу да нема разлога за панику, али да је опрез неопходан, преноси Срна.

