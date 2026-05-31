Не смирује се на Блиском Истоку: Лете ракете, Иран најавио одговор

31.05.2026 07:50

Америчка морнарица у Хормушком мореузу
Фото: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Напетост на Блиском истоку је све већа, након што су Сједињене Америчке Државе ракетом погодиле трговачки брод у Оманском заливу који је, како тврде, покушао да пробије блокаду иранских лука.

Техеран поручује да задржава контролу над Ормуским мореузом и упозорава на посљедице сваког кршења правила пловидбе.

На југу Либана настављени су сукоби између израелске војске и Хезболаха.

Израелска авијација и артиљерија извеле су ударе у близини замка Бофор, док су у више насеља издата упозорења за евакуацију становништва. Либански званичници оцењују да је ријеч о озбиљној ескалацији и позивају на хитно примирје.

У Појасу Газе у једном од нових израелских ваздушних напада погинула је једна медицинска сестра, преносе локални извори.

Предсједник САД Доналд Трамп са савјетницима за националну безбједност разматрао је "коначну одлуку" о споразуму са Ираном. Међутим, састанак у Ситуационој соби Бијеле куће завршен је без "коначне одлуке", јављају амерички медији.

Иранске власти истичу да не вјерују никоме на ријеч, већ да ће судити по дјелима.

(РТС)

