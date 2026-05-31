Авионски режим на телефону је обавезан током лета: Пилот упозорио путнике на велику опасност

АТВ
31.05.2026 08:20

Фото: pexels/Nguyễn Hoàng Vă

Сљедећи пут када вас замоле да пребаците телефон у авионски режим, знајте да то није само још једно правило без сврхе.

Вежите појасеве, подигните ролетне на прозорима и склопите сточиће су стандардна упутства која добијате приликом полетања и слетања авиона. И док свака од тих радњи има свој разлог, једном када авион достигне одређену висину, већина правила постаје нешто флексибилнија.

Међутим, постоји једно које важи током цијелог лијета - укључивање авионског режима на вашем телефону, пише ЛАДБибле.

Авио режим на телефону је обавезан

Многи путници послушно прате ово упутство, али заправо не разумију зашто се од њих тражи да се „искључе“ из дигиталног света док су већ физички ван мреже.

Како би разјаснио ствари, искусни пилот објаснио је шта се може десити ако не користите авионски режим и није ријеч само о бонтону.

Дејвид Морган, шеф летења и безбједности у компанији Аир Њу Зеланд, открио је да је током своје каријере био свједок ситуација у којима су електронски уређаји путника изазвали сметње.

- Био сам у авиону који је три пута радио ствари које нисам желуо, због Гејм Боја, мобилног телефона и лаптопа - рекао је за Стаф.

Да, чак и нешто толико једноставно као што је Гејм Бој може да омета системе у авиону, што значи да авионски режим није ограничен само на паметне телефоне и таблете. Један од најупечатљивијих инцидената догодио се док је Морган летио Боингом 767 из Мелбурна.

- Одједном смо изгубили све ВХФ радио-везе. Авион је имао три ВХФ радија, и сваки пут када би пребацили на сљедећи, ни он није радио. На крају сам рекао: ‘Боље да провјеримо кабину и видимо да ли нешто изазива сметње’ - рекао је он.

Како се испоставило, путник је користио Гејм Бој.

- Чим је уређај искључен, сва три радија су поново прорадила - рекао је Морган.

Иако многи мисле да је искључивање мобилних уређаја само формалност, ова прича показује да иза тога стоји озбиљан разлог.

Другим ријечима, коришћење уређаја без авионског режима може изазвати сметње које пилоти не желе да ризикују, па сљедећи пут када вас замоле да укључите тај режим, знаћете да то није само још једно правило без разлога.

(информер)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

