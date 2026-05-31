Београђанка пробала најопасније пиће на свијету! Може и да убије, а она је храбро ексирала

31.05.2026 08:42

Змија
Фото: Instagram/_dalinda

Популарна српска инфлуенсерка Дара Миловић, на мрежама познатија као Далинда, подијелила је са својим пратиоцима несвакидашње и прилично опасно искуство са путовања кроз Вијетнам.

Позната по својим егзотичним путовањима, Београђанка Дара Миловић поново је шокирала домаћу јавност. Овога пута, она је отишла корак даље и у потрази за аутентичним локалним искуствима ријешила да проба једно од најбизарнијих и најопаснијих пића на свијету, вијетнамску ракију од кобре!

На свом профилу, атрактивна плавуша је подијелила снимак из једне локалне вијетнамске таверне, гдје се испред ње нашла огромна стаклена посуда напуњена алкохолом у којој се налазила цела, склупчана змија отровница са раширеном капуљачом.

- Управо ћу да пробам ракију од кобре - рекла је храбра Дара у камеру прије него што јој је локални водич дрвеном кутлачом сипао прозирну течност у чашицу за ракију.

Након што је без оклевања "пукла" чашицу до дна, њена реакција је рекла све.

- Боже, баш је јако! -прокоментарисала је кроз смијех, видно затечена јачином овог егзотичног напитка.

Како је Дара објаснила у опису свог видеа, ријеч је о традиционалном алкохолном пићу које се прави тако што се цијела змија (најчешће кобра) ставља у пиринчано вино или јак алкохол, гдје се оставља да одстоји мјесецима, па чак и годинама.

У Вијетнаму се ово пиће традиционално везује за народну медицину. Сматра се да јача енергију и циркулацију, повећава мушкост и издржљивост, а користи се и за ублажавање болова у леђима и зглобовима. Ипак, како инфлуенсерка напомиње, за већину ових тврдњи не постоје озбиљни научни докази.

Иако звучи застрашујуће пити течност у којој се налази једна од најотровнијих змија на свијету, наука објашњава да етанол у алкохолу успјешно разграђује кобрин отров, чинећи га безопасним за пиће уколико је све припремљено како треба.

Међутим, домаће, нерегулисане верзије овог пића могу бити изузетно ризичне, због чега је Дара упозорила све који путују да добро пазе на ком мјесту испробавају овакве екстремне специјалитете.

Она је такође нагласила да је снимак едукативног и документарног карактера, као приказ локалне традиције, те да ни на који начин није учествовала у повређивању животиња.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

