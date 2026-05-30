30.05.2026 15:12

Откривена популација од око 5,5 милиона пчела које се гнијезде под земљом

У мјесту Итаки у савезној држави Њујорк откривено је око 5,5 милиона пчела које се гнијезде под земљом, а научници вјерују да је ријеч о једној од највећих забиљежених колонија такве врсте, важних опрашивача воћњака јабука и других усјева.

Одговара им нетакнуто пјешчано тло

Пчеле су пронађене на гробљу, а претпоставља се да на том подручју живе више од сто година и да им одговара нетакнуто пјешчано тло, пише "Сајенс дејли".

Рејчел Фордајс примијетила је необично велики број пчела на гробљу, те је неколико њих однијела професору ентомологије Брајану Денфорту.

Он је утврдио да је ријеч о врсти Андрена регуларис, усамљеној дивљој пчели која се гнијезди у тлу.

Даља истраживања показала су да на површини од око 6.000 метара квадратних живи готово 5,5 милиона јединки, што је број упоредив са више од 200 кошница медоносних пчела и већи од популације Менхетна.

Прикупили више од 3.200 инсеката из 16 врста

Истраживачи су користили посебне мрежасте замке које хватају инсекте како би утврдили број пчела док излазе из тла.

Од краја марта до средине маја 2023. године прикупили су више од 3.200 инсеката из 16 врста.

На основу густоће пчела у узорцима процијенили су да укупна популација броји између три и осам милиона јединки, с просјечном процјеном од 5,5 милиона.

"Према доступној литератури, ово је једна од највећих познатих група пчела које се гнијезде у тлу", изјавио је главни аутор студије објављене у часопису "Апидоложи" Стив Хоџ, преноси Срна.

