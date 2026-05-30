Погинуо начелник граничне полиције Данило Фемић: Језива саобраћајка

Данило Фемић, начелник граничне полиције при Полицијској управи Пријепоље, погинуо је у саобраћајној несрећи која се догодила синоћ код Бијелог Поља.
- Несрећа се догодила у мјесту Бијело Поље, на путном правцу од Губавча према Бистрици. У овој трагедији, како се незванично сазнаје, живот су изгубиле двије особе, међу којима је и Данило Фемић. Околности под којима је дошло до несреће за сада нису званично саопштене, а надлежни органи спроводе истрагу која би требало да утврди све детаље овог трагичног догађај - каже извор упознат са случајем за Рину.
Фемић је недавно постављен на дужност начелника граничне полиције при Полицијској управи Пријепоље. Током своје каријере важио је за професионалног, одговорног и посвећеног полицијског службеника који је уживао велико повјерење колега и претпостављених.
Његове колеге описују га као честитог и поштеног човјека, оданог служби и увијек спремног да помогне другима. Управо због таквог односа према послу и људима био је цијењен и поштован међу сарадницима.
