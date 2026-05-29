Logo
Large banner

Претресен стан бившег начелника београдске полиције Веселина Милића

29.05.2026 20:35

Коментари:

0
Претресен стан бившег начелника београдске полиције Веселина Милића
Фото: МУП Србије

По наредби Вишег суда у Београду, припадници Управе криминалистичке полиције МУП РС обавили су претрес стана и службених просторија бившег начелника Полицијске управе за град Београд осумњиченог Веселина Милића.

Претресу су присуствовали јавни тужиоци Вишег јавног тужилаштва у Београду.

Милић је један од осумњичених у истрази коју ВЈТ у Београду води против укупно 11 лица због кривичног дјела Тешко убиство извршеног на штету А.Н. у ресторану "27" 12. маја 2026. године.

Терети се за кривична дјела Непријављивање кривичног дјела и учиниоца и Помоћ учиниоцу након извршеног кривичног дјела.

Подијели:

Тагови :

Веселин Милић

претреси

Београд

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Списак 10 доказа у случају убиства Нешовића: Ко је чистио крв?

Србија

Списак 10 доказа у случају убиства Нешовића: Ко је чистио крв?

1 седм

0
Саслушан бивши начелник Управе криминалистичке полиције Немања Ђуран

Србија

Саслушан бивши начелник Управе криминалистичке полиције Немања Ђуран

1 седм

0
Вучић: Тијело Александра Нешовића није пронађено!

Србија

Вучић: Тијело Александра Нешовића није пронађено!

1 седм

3
Веселин Милић начелник Полицијске управе за град Београд у полицијском одијелу стоји у канцеларији.

Србија

Одређен притвор бившем начелнику београдске полиције Веселину Милићу

1 седм

0

Више из рубрике

Потврђена продаја Н1 и Нове С телевизије и других медија Адрија Њуза

Србија

Потврђена продаја Н1 и Нове С телевизије и других медија Адрија Њуза

2 ч

2
Полиција Србија

Србија

Потукли се отац и малољетни син, мушкарац преминуо од повреда

6 ч

0
Нове цијене горива: Дизел јефтинији, бензин поскупио

Србија

Нове цијене горива: Дизел јефтинији, бензин поскупио

7 ч

0
Појас Пресвете Богородице

Србија

Новац од поклоњења Појасу Пресвете Богородице Србима на Косову и Метохији

7 ч

0

  • Најновије

20

48

Сахрањен Александар Нешовић Баја

20

48

Мађар: Мађарска ће испунити услове за приступ средствима ЕУ

20

42

Зашто је Ти-рекс имао сићушне руке?

20

39

Цијене смјештаја на Јадрану поново експлодирале

20

35

Претресен стан бившег начелника београдске полиције Веселина Милића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner