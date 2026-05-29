Претресен стан бившег начелника београдске полиције Веселина Милића

Коментари:0
По наредби Вишег суда у Београду, припадници Управе криминалистичке полиције МУП РС обавили су претрес стана и службених просторија бившег начелника Полицијске управе за град Београд осумњиченог Веселина Милића.
Претресу су присуствовали јавни тужиоци Вишег јавног тужилаштва у Београду.
Милић је један од осумњичених у истрази коју ВЈТ у Београду води против укупно 11 лица због кривичног дјела Тешко убиство извршеног на штету А.Н. у ресторану "27" 12. маја 2026. године.
Терети се за кривична дјела Непријављивање кривичног дјела и учиниоца и Помоћ учиниоцу након извршеног кривичног дјела.
Србија
1 седм0
Србија
1 седм0
Србија
1 седм3
Србија
1 седм0
Србија
2 ч2
Србија
6 ч0
Србија
7 ч0
Србија
7 ч0
Најновије
Тренутно на програму