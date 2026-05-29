Потукли се отац и малољетни син, мушкарац преминуо од повреда

Малољетни Г. М. (17) осумњичен је да је починио кривично дјело убиство, тако што је, како се сумња, у породичној кући у Бечеју усмртио свог оца (54) након физичког сукоба који се догодио у вечерњим сатима.
Према незваничним сазнањима, убиство се догодило око 20 часова у Шумској улици. Како се наводи, након обрачуна са оцем, седамнаестогодишњак је сам позвао полицију и пријавио да је дошло до туче, као и да постоји могућност да је његов отац преминуо усљед задобијених повреда.
На лице мјеста убрзо су стигли припадници полиције и екипа Хитне помоћи, али су љекари могли само да констатују смрт мушкарца старог 54 године.
Полиција је обавила увиђај, а о свему је обавијештено надлежно тужилаштво које ће утврдити све околности под којима је дошло до породичне трагедије.
Малољетнику је, према доступним информацијама, одређен притвор до 30 дана због сумње да је извршио кривично дјело убиство.
Истрага је у току и требало би да расвијетли како је дошло до сукоба који је имао трагичан епилог, као и да ли су постојале раније пријаве или проблеми у породици који би могли да буду од значаја за овај случај.
За сада није познато шта је претходило физичком обрачуну између оца и сина.
