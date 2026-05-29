Новац од поклоњења Појасу Пресвете Богородице Србима на Косову и Метохији

29.05.2026 13:05

Појас Пресвете Богородице
Фото: TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Сав новац приложен током поклоњења вјерника Часном појасу Пресвете Богородице у Београду, биће употријебљен за помоћ српским породицама на Косову и Метохији и у друге човјекољубиве сврхе, одлучио је Његова светост патријарх српски Порфирије.

У саопштењу из Српске православне цркве наводи се да је игуман светогорског манастира Ватопед Јефрем рекао је да свештена ватопедска обитељ сав новац, који вјерни народ приложи током поклоњења Часном појасу Пресвете Богомајке Марије, оставља на самовласно располагање патријарху Порфирију.

- Патријарх ПорФирије, у духу очинске одговорности, обавјештава вјерни народ о овом чину братске љубави према српској Патријаршји и јавно, изражавајући топлу благодарност старцу ЈеФрему и његовој братији, исто тако осјећа обавезу и саопштава да је одлучио да прилози буду употребљени за помоћ српским породицама на Косову и Метохији и у друге човјекољубиве сврхе - објављено је на сајту СПЦ.

Часни појас Пресвете Богородице остаће у Храму Светог Саве у Београду до петка, 5. јуна.

Ова једна од највећих православних светиња стигла је са Свете Горе у Београд 20. маја поводом крсне славе главног града Србије - Спасовдана и требало је да остане до 29. маја.

Десетине хиљада људи до сада су се поклониле једној од највећих православних светиња, а испред Храма Светог Саве и даље су редови у којима вјерници чекају више сати како би је цјеливали.

(СРНА)

