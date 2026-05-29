Опасна превара хара Србијом: Не насједајте позиве о "повријеђеним члановима породице"

Аутор:

АТВ
29.05.2026 09:08

Фото: Pexel/ Anna Shvets

Министарство унутрашњих послова (МУП) поновило је данас апел на посебну опрезност приликом телефонских позива, поводом све учесталијих превара на штету грађана на територији Србије.

У овим преварама непозната лица, лажно се представљајући и доводећи грађане у заблуду тврдњама да је члан њихове породице доживио саобраћајну или другу врсту незгоде, траже хитну исплату трошкова лијечења и операције у виду новца, злата или других вриједности.

Министарство унутрашњих послова савјетује грађане да новац и друге вриједности не предају или уплаћују непознатим лицима без претходне провјере навода са члановима породице, здравственим установама или надлежном полицијском станицом, саопштио је МУП.

Поред тога, апелују на грађане да сваки сумњив позив овакве природе без одлагања пријаве полицији, преноси Танјуг.

