Тешка несрећа код Јабланице: Повријеђено више особа, међу њима и малољетница

29.05.2026 09:04

Аутомобил полиције ФБиХ
Синоћ се у мјесту Доње Папраско код Јабланице догодила тешка саобраћајна несрећа у којој је више особа повријеђено.

Према информацијама с мјеста догађаја, дошло је до директног судара два аутомобила, а од силине удара једно возило завршило је преврнуто поред коловоза, док је друго претрпјело велику материјалну штету на предњем и бочном дијелу, пише Црна-Хроника.

Четири особе су повријеђене, а међу њима је и једна малољетна дјевојка.

Голфом је управљао 20-годишњи М.С. из Мостара, док је за воланом Пассата био Б.П. (22) из Коњица.

Поред два возача, повријеђена је и 17-годишњакиња из Јабланице која се налазила на мјесту сувозача у Голфу. Сапутник из Пассата Р.М. (22) је задобио лакше тјелесне повреде.

Троје повријеђених је пребачено на Свеучилишну клиничку болницу (СКБ) Мостар.

На возилима је настала велика материјална штета, а дијели возила су расути по цести.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

