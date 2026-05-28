Манекен из спотова Северине и Сандре Африке избо полицајца: Осуђен на 22 године затвора

Бивши манекен Марино Милићевић (33) познат по улози у Северинином споту осуђен је на 22 године затвора због покушаја тешког убиства полицајца Славка Матаса.
Према пресуди, Милићевић је у јулу прошле године у Полицијској управи у Сплиту полицајца ножем избо 13 пута у предјелу главе, врата, тијела и руку.
Након напада Марино Милићевић је узео крваву кошуљу и покушао да побјегне, али су га зауставила четворица полицајаца интервентне јединице, једва га савладавши.
Утврђено је да је био под утицајем дрога, а према сопственом признању, годинама је конзумирао алкохол и наркотике. Суд му је изрекао и мјеру лијечења зависности од алкохола и дроге, као и заштитни надзор након одслужења казне, преноси Аваз.
Током суђења Милићевић је признао дјело, које је су снимиле и камере. Образлажући пресуду судија Теа Будимлић као олакшавајућу околност навела је смањену урачунљивост и чињеницу да је полицајац преживио напад.
Међутим, Милићевићево кајање није оцијенила као искрено, а посебно је истакла чињеницу да је искористио човјека који му је изашао у сусрет и одвео га у тоалет.
"Питали сте га за цигарету, а затим га подмукло напали ножем. Нисте престали ни након што сте га онеспособили, већ сте се вратили и наставили још бруталнији напад. Поступали сте с директном намјером, а та подмуклост и безосјећајност највише су утицале на висину казне. Ово је једина примјерена казна. Мора бити послата јасна порука да нема толеранције на напад на службено лице", казала је Будимлићева.
Осим у Северинином споту за пјесму "Отров", појавио се и у споту Сандре Африке.
