Logo
Large banner

Манекен из спотова Северине и Сандре Африке избо полицајца: Осуђен на 22 године затвора

Аутор:

АТВ
28.05.2026 18:04

Коментари:

0
Северинин спот манекен избо полицајца
Фото: YouTube/printscreen

Бивши манекен Марино Милићевић (33) познат по улози у Северинином споту осуђен је на 22 године затвора због покушаја тешког убиства полицајца Славка Матаса.

Према пресуди, Милићевић је у јулу прошле године у Полицијској управи у Сплиту полицајца ножем избо 13 пута у предјелу главе, врата, тијела и руку.

Након напада Марино Милићевић је узео крваву кошуљу и покушао да побјегне, али су га зауставила четворица полицајаца интервентне јединице, једва га савладавши.

Утврђено је да је био под утицајем дрога, а према сопственом признању, годинама је конзумирао алкохол и наркотике. Суд му је изрекао и мјеру лијечења зависности од алкохола и дроге, као и заштитни надзор након одслужења казне, преноси Аваз.

Током суђења Милићевић је признао дјело, које је су снимиле и камере. Образлажући пресуду судија Теа Будимлић као олакшавајућу околност навела је смањену урачунљивост и чињеницу да је полицајац преживио напад.

Међутим, Милићевићево кајање није оцијенила као искрено, а посебно је истакла чињеницу да је искористио човјека који му је изашао у сусрет и одвео га у тоалет.

"Питали сте га за цигарету, а затим га подмукло напали ножем. Нисте престали ни након што сте га онеспособили, већ сте се вратили и наставили још бруталнији напад. Поступали сте с директном намјером, а та подмуклост и безосјећајност највише су утицале на висину казне. Ово је једина примјерена казна. Мора бити послата јасна порука да нема толеранције на напад на службено лице", казала је Будимлићева.

Осим у Северинином споту за пјесму "Отров", појавио се и у споту Сандре Африке.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Марино Милићевић

Северина

избо полоцајца

манекен у споту

ухапшен мушкарац

osuđen

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бањалучанин ослобођен оптужби за насиље над дјецом и супругом

Хроника

Бањалучанин ослобођен оптужби за насиље над дјецом и супругом

3 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Хроника

Радник погинуо на радном мјесту док је чистио машину

4 ч

0
Миленко Томић

Хроника

Одбјеглом Миленку Томићу укинута пресуда за обљубу дјевојчице

4 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Мушкарац (59) ухапшен због обљубе дјетета: Ужас у Трстенику

4 ч

0

  • Најновије

18

31

Далибор Јовић из Приједора 12 година узгаја јагоде, лично их доставља купцима

18

29

Влада Српске подржала проширење капацитета продуженог боравка у 4 школе у Бањалуци

18

20

Путин: Евроазијска економска унија чини много на развоју вјештачке интелигенције

18

16

ФБиХ се задужује на лондонској берзи за 1.6 милијарди КМ

18

15

Посљедњи дан маја нас очекује „Плави Мјесец“: Ево шта то заправо значи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner