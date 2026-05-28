Радник погинуо на радном мјесту док је чистио машину

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пријепољац М. Н. (54), радник предузећа за прераду дрвета у Коловрату, погинуо је на радном мјесту док је чистио машину.
Како је саопштило Основно јавно тужилаштво у Пријепољу, до трагедије је дошло у сриједу, 27. маја, око 14.50 сати, у погону за прераду дрвета предузећа у Коловрату.
Хроника
Укинута пресуда одбјеглом Миленку Томићу осуђиваном за обљубу дјевојчице
- Радник М.Н. је страдао на радном мјесту док се налазио испод машине за прераду дрвета, коју је у том моменту чистио, док је други радник, који није знао да се М.Н. налази на том мјесту, покренуо машину из контролне собе - саопштено је.
На мјесто трагедије је одмах дошла екипа Хитне помоћи, али су могли само да констатују смрт М. Н.
Свијет
Дјечак свирепо убијен па спаљен - жена случајно снимила ватру
Основно јавно тужилаштво је издало наредбу о спровођењу обдукције, а истрага о свим детаљима овог случаја је у току.
(Курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
1 ч0
Хроника
1 ч0
Свијет
1 ч0
Регион
1 ч1
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
15
47
15
46
15
38
15
34
15
30
Тренутно на програму