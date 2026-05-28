Радник погинуо на радном мјесту док је чистио машину

28.05.2026 14:36

Пријепољац М. Н. (54), радник предузећа за прераду дрвета у Коловрату, погинуо је на радном мјесту док је чистио машину.

Како је саопштило Основно јавно тужилаштво у Пријепољу, до трагедије је дошло у сриједу, 27. маја, око 14.50 сати, у погону за прераду дрвета предузећа у Коловрату.

- Радник М.Н. је страдао на радном мјесту док се налазио испод машине за прераду дрвета, коју је у том моменту чистио, док је други радник, који није знао да се М.Н. налази на том мјесту, покренуо машину из контролне собе - саопштено је.

На мјесто трагедије је одмах дошла екипа Хитне помоћи, али су могли само да констатују смрт М. Н.

Основно јавно тужилаштво је издало наредбу о спровођењу обдукције, а истрага о свим детаљима овог случаја је у току.

(Курир)

