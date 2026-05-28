Додик након састанка са Шојгуом: У Српској се боримо против колонијалног јарма и да очувамо слободу

АТВ
28.05.2026 15:25

Предсједник Милорад Додик изјавио је да је на састанку са секретаром Савјета безбједности Руске Федерације Сергејом Шојгуом рекао да је БиХ колонија којом управљају странци и да се власт Републике Српске бори да се ослободи колонијалног јарма и очува слободу.
Фото: Srna

Додик је навео да је пренио да је БиХ данас пропала земља и да нема начина да нађе разлог за своје постојање.

"Она је данас колонија којом управљају странци, а ми у Републици Српској се боримо да очувамо слободу и желимо да се ослободимо тог колонијалног јарма који намећу путем лажних високих представника и страних судија Уставног суда БиХ", изјавио је Додик новинарима из Републике Српске послије састанка са Шојгуом.

Он је додао да је указао да су у питању судије које традиционално долазе из средина непријатељски настројених према Србима, односно из Њемачке, Албаније, а један је Нијемац из Швајцарске.

"То су судије које воде главну ријеч у Уставном суду БиХ, мијењају уставни поредак и чине све да загорчају живот Републици Српској", навео је Додик.

Указао је да у Српској разумију глобалне односе али је пренио да су представници исламских земаља били на простору БиХ у јединици "Ел муџахедин" која је била ангажована као терористичка структура и чинила је злочине над Србима, а да рецидиви таквих њихових активности ни данас нису престали.

Нагласио је да у Русији брине чињеница да на Балкану покушавају да се војно групишу одређене земље као што су то учиниле Хрватска, Албанија и такозвано Косово.

"Ми сматрамо да је то антисрпски војни савез и да је промовисан од неких западних земаља, прије свега, Њемачке чије јачање војне структуре брине. Жалимо што Европа као политичка заједница постаје све више војна структура и морамо добро да размислимо о односима и кретањима са одређеним структурама", рекао је Додик.

Додик је навео да је ову прилику искористио да укаже да у Републици Српској постоји жеља за наставак планиране економске сарадње, нагласивши да сарадња на културном плану остаје висока.

"Покушавамо да одржимо привредне функције и активности које су компаније из Руске Федерације имале на простору Републике Српске и да видимо на који начин можемо да помогнемо", додао је Додик.

У оквиру тога, додао је, разговарали су о регионалном и глобалном развоју ситуације, нагласивши да дијеле идентичне ставове.

Такође, разговарано је о могућим састанцима везаним за економију и о оном што је могуће да Руска Федерација помогне Републици Српској на том плану, пише Срна.

Нагласио је да је то веома тешко имајући у виду ограничења са Запада, али је поновио да је јасно да Република Српска никада није била сагласна са било каквим мјерама, санкцијама против Руске Федерације.

"Ми јасно подржавамо специјалну војну операцију и желимо да Русија оствари циљеве да се тај рат заврши у складу са руским циљевима", рекао је Додик и додао да га радују настојања руског руководства да се што прије дође до мировног споразума и прекида ратног сукоба на том простору

