Пуховац: Мјере ограничења маржи дале резултате, заштита потрошача се наставља

28.05.2026 13:54

Нед Пуховац
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Влада Републике Српске продужила је до краја 2026. године ограничење маржи на основне намирнице, хигијенске производе и лијекове како би заштитила животни стандард грађана у условима тржишне нестабилности.

Министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац истакао је да је, уз континуиран инспекцијски надзор над примјеном Одлуке о одређивању марже у промету одређених производа, ресорно министарство током претходног периода њеног важења вршило анализе цијена и њиховог кретања, у оквиру којих су потврђени позитивни ефекти ове мјере на снижавање цијена великог броја производа обухваћених Одлуком.

„Највећи пад цијена забиљежен је код млијечних производа, пелена за дјецу и одрасле, као и хигијенских производа. Eфекти ове мјере потврђени су не само кроз анализе кретања цијена и надзор над радом привредних субјеката, већ и кроз анкетирање потрошача, који су потврдили позитивне ефекте ових мјера Владе Републике Српске. Посебно желимо истаћи да је један од најзначајнијих ефеката ове мјере спречавање неконтролисаног раста цијена, до којег би дошло усљед прелијевања глобалног раста цијена нафте и нафтних деривата на домаће тржиште. Овом мјером Влада Републике Српске ублажила је и успорила тај раст цијена,“ истакао је министар Нед Пуховац.

Он је додао да ће Министарство трговине и туризма Републике Српске наставити да прати стање и кретања на тржишту, те да ће, у складу са надлежностима, у случају потребе за додатном интервенцијом предлагати и доносити нове мјере.

Подсјећамо, Влада Републике Српске донијела је на данашњој сједници Одлуку о одређивању марже у промету одређених производа, којом се период важења ограничења максималних маржи у велепродаји и малопродаји за обухваћене производе продужава до 31. децембра 2026. године.

Предметна Одлука донесена је с циљем заштите потрошача у условима нестабилности на тржишту, изазване драстичним поремећајима на глобалном тржишту нафтних деривата, као и очувања животног стандарда грађана Републике Српске.

Напомињемо, Влада Републике Српске је у марту ове године донијела Одлуку о одређивању марже у промету одређених производа, којом је прописан максималан износ маржи које трговци на велико и мало могу обрачунавати у промету производа обухваћених Одлуком.

Одлуком је прописана максимална маржа од шест одсто у велепродаји и осам одсто у малопродаји за сљедеће производе:

  • со за људску исхрану - паковање од 0,5 кг до 1,6 кг
  • животињска маст - свињска маст (сва паковања)
  • сунцокретово уље - паковање од 0,9 кг/л до 5,5 кг/л
  • биљна маст (сва паковања)
  • пастеризовано и стерилизовано млијеко - паковање до 1,6 кг/л
  • јогурт - паковање до 1,6 кг/л
  • пшенично брашно - сва паковања
  • хљеб од пшеничног брашна - све грамаже
  • шећер кристал - паковање од 0,5 кг до 5,5 кг
  • храна за дојенчад и храна за бебе - искључиво замјена за мајчино млијеко (сва паковања)
  • пелене за дјецу и одрасле (сва паковања)
  • течни детерџент за суђе - паковање до 1 л
  • детерџент за прање веша у праху - паковање до 3 кг.

Наведеном Одлуком прописана је и максимална маржа на лијекове и то осам одсто у велепродаји и двадесет одсто у малопродаји.

