Хлађење без великих рачуна за струју: Како правилно подесити клима уређај?

28.05.2026 13:54

Уређена дневна соба са клима уређајем
Фото: Pexel/Max Vakhtbovycn

Када крену топлији дани, многи одмах спуштају температуру на клими како би што прије расхладили простор. Ипак, стручњаци упозоравају да прениска подешавања не значе нужно и брже хлађење, већ често само већи рачун за струју и додатно оптерећење уређаја.

Правилно подешавање климе може направити велику разлику – и за удобност у дому и за потрошњу енергије.

Која температура је идеална док сте код куће?

Стручњаци савјетују да клима током топлијих дана буде подешена између 22 и 26 степени, у зависности од тога колико вам прија расхлађен простор.

Ако нисте сигурни која температура вам највише одговара, препорука је да кренете од 26 степени, па по потреби постепено спуштате температуру за један степен дневно док не пронађете идеалну мјеру.

Превелика разлика између спољне и унутрашње температуре може изазвати умор, главобољу и осјећај тежине у организму.

Како подесити климу када нисте код куће?

Многи остављају климу да ради цијели дан чак и када нема никога у стану, али стручњаци тврде да то непотребно повећава потрошњу струје.

Умјесто тога, савјетује се да температуру подигнете за неколико степени док сте одсутни. Тако ће простор остати довољно расхлађен да се не ствара влага, али клима неће радити пуним капацитетом.

Када се вратите кући, довољно је да температуру вратите на уобичајено подешавање.

Да ли нижа температура брже расхлађује простор?

Једна од најчешћих грешака јесте спуштање климе на минимум чим уђемо у врућ стан. Међутим, клима неће расхладити простор ништа брже ако је подесите на 16 умјесто на 24 степена.

Уређај ради истим темпом, само ће дуже остати укључен, што повећава потрошњу енергије.

Због тога стручњаци препоручују коришћење програмабилних термостата или паметних клима уређаја који могу аутоматски да укључе хлађење прије вашег доласка кући.

Колико степени је најбоље за спавање?

Током ноћи већини људи пријају нешто ниже температуре него током дана. Стручњаци за сан наводе да је за квалитетан одмор најпријатнија температура између 16 и 19 степени.

Ипак, многи током ноћи температуру подижу за неколико степени како би смањили потрошњу струје, посебно јер су спољне температуре тада ниже.

Како додатно расхладити стан без веће потрошње?

Постоји неколико једноставних трикова који могу помоћи да простор остане пријатан чак и без сталног рада климе.

  • Током најтоплијег дијела дана држите спуштене ролетне и завесе
  • Провјетравајте стан рано ујутру и касно увече
  • Избјегавајте коришћење рерне и шпорета током највеће врућине
  • Затворите прозоре и врата како хладан ваздух не би излазио
  • Користите плафонске или самостојеће вентилаторе за бољу циркулацију ваздуха
  • Влажност ваздуха прави већу разлику него што мислите

Није важна само температура, већ и ниво влаге у простору. Када је ваздух превише влажан, стан делује топлије и загушљивије чак и када клима ради.

Идеална влажност ваздуха у дому требало би да буде између 30 и 50 одсто. Клима природно смањује влагу, али у веома спарним данима може помоћи и одвлаживач ваздуха.

Зашто многи прелазе на паметне термостате?

Све више домаћинстава користи паметне термостате који аутоматски регулишу температуру током дана. Они омогућавају да клима ради мање када нико није код куће, а да простор буде расхлађен таман пред ваш долазак.

На тај начин постиже се бољи баланс између пријатне температуре и мање потрошње електричне енергије.

