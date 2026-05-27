Уз ову свакодневну намирницу дно ваше таве ће бити као ново: Трик који уклања тврдокорну масноћу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Јесте ли примијетили слој масноће на дну ваших тава? Можда сте покушали рибати или дуго намакати у детерџенту, али ако ништа није помогло да се побољша изглед ваше таве, постоји средство за чишћење које вјероватно имате у кући.
Ријеч је о кечапу, истом зачину који се савршено слаже с помфритом и хамбургерима, а који се показује и као неочекивано средство за чишћење домаћинства које може оживјети чак и најпрљавије лонце и таве.
Остаци уља, проливених умака, шећерних сирупа и друге хране могу се слијевати низ таве, узрокујући накупљање наизглед непробојног слоја прљавштине и нечистоће на доњој страни. То је природан дио животног вијека таве, али не мора бити доживотни проблем захваљујући кечапу.
Наиме, један од главних састојака кечапа је оцат. Главна компонента оцта је оцтена киселина, која може разградити структуру неких врста прљавштине, уља, мрља и бактерија.
Када се нанесе на дно лонаца и тава, киселина у кечапу напада и помаже у отапању слоја масне прљавштине који се ствара на дну таве, чинећи таву сјајном и чистом, преноси Кликс
Осим тога, густа конзистенција омогућава кечапу да потпуно прекрије таву и остане на мјесту током периода намакања за разлику од кориштења самог оцта.
Поступак чишћења загорене нечистоће с дна таве кечапом може се користити за све степене прљавштине и нечистоће. Будући да мирис веће количине кечапа може бити мало прејак, добра је идеја отворити прозоре или изнијети таву на балкон ради чишћења.
Ставите слој новина на равну површину и окрените таву како бисте приступили доњој страни. Кашиком или гуменом лопатицом нанесите равномјеран слој кечапа на доњу површину.
Оставите таву с кечапом и поново га нанесите гдје је потребно ако кечап капље низ странице. Оставите кечап да дјелује отприлике 30 минута.
Након 30 минута обришите мало подручје папирним убрусом и провјерите да ли се прљава површина смањила. Ако изгледа као да загореном дијелу таве треба више времена да киселина у кечапу разгради прљавштину, можете оставити кечап да одстоји још неких 20 минута.
Када сте спремни уклонити кечап, металном лопатицом састружите прљавштину и откријте чисту површину испод. Такођер, можете згужвати алуминијску фолију и радити кружним покретима. Исперите таву топлом водом са сапуном у судоперу и осушите је чистом кухињском крпом или папирним убрусима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
8 ч0
Савјети
9 ч1
Савјети
1 д1
Савјети
1 д0
Најновије
17
58
17
54
17
45
17
41
17
35
Тренутно на програму