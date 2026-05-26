Савршено чисти прозори уз помоћ природног средства: Потребна су само два састојка

Куповна средства за прозоре многима дјелују као најбрже рјешење, али често иза себе остављају масне трагове, непријатан мирис и танки слој на стаклу који врло брзо поново привлачи прашину.
Управо зато све више домаћица враћа се старим триковима који су се некада преносили генерацијама.
Један од најпознатијих долази из руских домаћинстава, гдје се за савршено чисте прозоре користе само два једноставна састојка – скроб и сирће. Ова домаћа мјешавина не само да уклања нечистоће и каменац, већ оставља стакло потпуно провидним, без мрља и замућења.
Многи мисле да је за блиставе прозоре потребно што јаче средство, али проблем често настаје управо због агресивних хемикалија. Већина комерцијалних спрејова оставља невидљив филм који се врло брзо поново запрља.
Кукурузни скроб дјелује као благи природни абразив који уклања масноћу и нечистоће без гребања стакла, док сирће раствара каменац и трагове воде. Када се споје, стварају једноставну смесу која чисти дубински и не оставља никакве трагове.
За ову смјесу потребно вам је: пола литра млаке воде, једна супена кашика алкохолног сирћета, једна кашичица кукурузног скроба.
Све састојке сипајте у флашу са распршивачем и добро промућкајте док се скроб не сједини са течношћу. Смјеса ће остати благо мутна, што је сасвим нормално.
Попрскајте прозор, а затим га пребришите памучном крпом кружним покретима. Након тога сувом микрофибер крпом пребришите стакло одозго надоле како бисте уклонили евентуалне остатке влаге.
Један од најчешћих разлога због којих на стаклу остају трагови јесте прање по јаком сунцу. Када сунце директно удара у прозор, течност се пребрзо суши и оставља ружне мапе.
Најбоље је да прозоре перете рано ујутру или током облачног дана.
Такође, стручњаци за чишћење саветују да спољашњу страну стакла бришете водоравно, а унутрашњу усправно. Тако ћете одмах знати са које стране је остао траг.
Поред тога што не садржи агресивне хемикалије, ова мјешавина је и знатно економичнија од куповних средстава. За само неколико десетина динара можете направити довољно течности за све прозоре у стану.
Још једна предност је што након чишћења нема јаког хемијског мириса. Благ мирис сирћета нестаје врло брзо, а простор остаје свјеж и пријатан.
Једноставни рецепти често дају најбоље резултате, а управо то потврђује и овај стари трик за прање прозора. Без скупих препарата и агресивних хемикалија могуће је добити потпуно чисто стакло које се спорије прља и дуже остаје сјајно.
Многи који су га испробали тврде да се више не враћају куповним средствима јер су разлику примијетили већ након првог прања.
(Крстарица)
