Уз овај једноставан трик замрзнути грашак биће много укуснији након кухања

Замрзнути грашак практичан је додатак бројним јелима, али се многима деси да након кухања изгуби текстуру и постане кашаст. Ипак, уз неколико једноставних трикова могуће је сачувати његов окус, боју и идеалну мекоћу.
Приликом припреме важно је да се грашак куха на лаганој ватри, најбоље у лонцу с дебљим дном како не би загорио. Вода би требала прекрити грашак тек неколико центиметара, јер превише течности може утјецати на његову структуру и укус.
Кувари савјетују и да се со додаје тек пред крај кухања или након што је грашак готов. Наиме, кухање у сланој води може успорити омекшавање зрна, због чега грашак остаје тврђи него што би требао бити.
Један од трикова који многи користе јесте додавање неколико кашика уља након што вода проври. Уље може убрзати процес кухања и помоћи да грашак задржи бољу текстуру.
Како би постао савршено мекан, након десетак минута кухања може се додати и мала количина соде бикарбоне. Довољно је пола кашичице јер превише соде може промијенити окус и покварити јело, преноси Кликс
Осим што је укусан прилог, грашак спада међу веома храњиве намирнице. Махунарке попут грашка, граха и леће богате су влакнима, протеинима и важним микронутријентима, док истовремено садрже мало масти и шећера.
Због својих нутритивних вриједности, стручњаци за исхрану често препоручују редован унос махунарки јер могу помоћи у регулацији холестерола, крвног притиска и нивоа шећера у крви.
