Намажите рерну овом пастом увече, ујутру ће заблистати као нова

Темељно чишћење рерне је неопходно за уклањање накупљене масноће и прљавштине која може изазвати дим, непријатне мирисе, па чак и пожар.
Уредници Тхе Китцхн-а тестирали су пет потпуно природних метода за чишћење рерне и пронашли ону која даје најбоље резултате. То је безбједан и ефикасан поступак без јаких хемикалија и ризика од активирања детектора дима, што се може десити код аутоматског чишћења на високим температурама. Иако захтјева мало времена и труда, резултат је вриједан тога, а вјероватно већ имате све потребне састојке код куће. Намажите рерну овом природном пастом и само гледајте како дјелује.
У наставку су детаљна упутства о томе како природно очистити рерну.
Масне наслаге, остаци загорјеле хране и непријатни мириси су уобичајени проблеми у рернама, посебно ако се не чисте редовно. Многи људи одмах прибјегавају агресивним хемикалијама или програму за самочишћење, али такве методе могу бити непријатне због јаких испарења, а у старијим рернама потенцијално проблематичне. Добра вијест је да се рерна може ефикасно очистити и природно, уз помоћ сирћета, соде бикарбоне и мало стрпљења. Ево како.
За овај поступак биће вам потребна сода бикарбона, вода, гумене рукавице, влажна крпа, пластична или силиконска шпатула, бочица са распршивачем и бијело сирће. Прво уклоните све решетке, камен за пицу, термометар и све остало унутар рерне.
Затим, припремите пасту за чишћење мијешањем пола шоље соде бикарбоне са неколико кашика воде у малој посуди. Мијешајте док не добијете густу, мазиву смјесу, за шта је обично потребно око три кашике воде. Намажите рерну овом природном пастом по цијелој унутрашњости, водећи рачуна да избјегнете гријне елементе.
Препоручује се употреба рукавица како бисте лакше досегли све углове, посебно оне најпрљавије. Док наносите пасту, сода бикарбона ће постати смеђа и смјеса може имати неуједначену конзистенцију, што је нормално.
Оставите пасту да дјелује најмање 12 сати, или преко ноћи. Током овог времена можете очистити решетке рерне.
Након 12 сати, обришите што више осушене пасте влажном крпом. Остружите све тврдокорне остатке пластичном или силиконском шпатулом. Затим сипајте бијело сирће у бочицу са распршивачем и попрскајте сва мјеста гдје има трагова соде бикарбоне. Сирће ће реаговати са содом и створити лагану пену.
На крају, обришите пенасту смјесу влажном крпом. Понављајте поступак док се сви остаци не уклоне, додајући још воде или сирћета ако је потребно да би рерна била потпуно чиста и сјајна. Вратите очишћене решетке и друге предмете у рерну и готови сте.
Метода са содом бикарбоном и сирћетом је најбоља за дубинско чишћење и тврдокорну прљавштину. За редовно одржавање и уклањање мање прљавштине, можете испробати и једну од сљедећих природних метода.
Једна метода је мјешавина шећера и јабуковог сирћета: растворите двије кашике шећера у шољи јабуковог сирћета, сипајте у бочицу са распршивачем, попрскајте унутрашњост рерне и обришите је микрофибер крпом послије два сата.
Друга опција је парно купатило са сирћетом: сипајте воду и шољу алкохолног сирћета у плех, ставите у рерну и загријте на 175 °Ц док вода не прокључа.
Затим искључите рерну и оставите пару да дјелује пола сата прије брисања. Сличан поступак је парно купатило са лимуном, гдје умјесто сирћета, у воду се исциједи сок од два лимуна за додатну свјежину.
За лакше мрље можете користити и детерџент за прање судова: помијешајте двије кашике детерџента са топлом водом, површине очистите сунђером, исперите влажном крпом и на крају осушите.
