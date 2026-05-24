Захарова поручила Макрону: Погледај снимке из Старобељска

24.05.2026 18:09

Марија Захарова
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Председник Француске Емануел Макрон би требало да затражи од француских новинара снимке из Старобељска како би схватио да подршком Кијеву финансира тероризам, изјавила је за ТАСС Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије.

Она је тако прокоментарисала Макронову објаву на Иксу, у којој је француски предсједник поручио да је одлучност Француске да подржава Украјину додатно ојачала након масовног удара руских оружаних снага по војним циљевима у Украјини, у којем је употребљен и ракетни систем "орешник".

Како је раније саопштило Министарство одбране Русије, напад је изведен као одговор на терористичке ударе украјинских снага на цивилне објекте у Русији.

