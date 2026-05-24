Председник Француске Емануел Макрон би требало да затражи од француских новинара снимке из Старобељска како би схватио да подршком Кијеву финансира тероризам, изјавила је за ТАСС Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије.
Она је тако прокоментарисала Макронову објаву на Иксу, у којој је француски предсједник поручио да је одлучност Француске да подржава Украјину додатно ојачала након масовног удара руских оружаних снага по војним циљевима у Украјини, у којем је употребљен и ракетни систем "орешник".
Како је раније саопштило Министарство одбране Русије, напад је изведен као одговор на терористичке ударе украјинских снага на цивилне објекте у Русији.
"Нека Макрон затражи од француских новинара који се сада налазе у Старобељску да му покажу снимке бомбама разореног колеџа и двадесеторо убијене дјеце – можда ће га то учврстити у увјерењу да финансира тероризам", поручила је Захарова.
