Расте број несталих у урушавању зграде на Филипинима, има мртвих

АТВ
24.05.2026 16:19

Срушила се зграда у изградњи на Филипинима.
Фото: YouTube/Screenshot/The Star

Најмање једна особа пронађена је мртва након што се зграда у изградњи срушила на Филипинима, док се 21 води као нестала.

Власти су саопштиле да је особа за коју је потврђено да је преминула 65-годишњи држављанин Малезије чије је тијело пронађено у сусједном хотелу који је такође погођен урушавањем.

Марија Лија Саџили, службеник за информисање у регионалном Бироу за заштиту од пожара, рекла је на конференцији за новинаре да је за пет особа потврђено да су заробљене испод рушевина.

Званичници су рекли да је покренута истрага о томе шта је узроковало урушавање вишеспратне зграде у граду Анхелесу, сјеверно од главног града Маниле.

Спасиоци су се на мјесту догађаја могли вид‌јети како се пењу преко гомиле бетонских плоча и искривљеног челика трагајући за преживјелима.

Користили су специјално обучене псе, уређаје за детекцију откуцаја срца и тешку опрему да претраже рушевине.

Званичници су новинарима рекли да урбанистички документи показују да је зграда била замишљена као деветоспратни кондо-хотел према одобреној дозволи, али да се базен гради на 10. спрату.

