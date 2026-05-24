Расте број несталих у урушавању зграде на Филипинима, има мртвих

Аутор:АТВ
Коментари:0
Најмање једна особа пронађена је мртва након што се зграда у изградњи срушила на Филипинима, док се 21 води као нестала.
Власти су саопштиле да је особа за коју је потврђено да је преминула 65-годишњи држављанин Малезије чије је тијело пронађено у сусједном хотелу који је такође погођен урушавањем.
Марија Лија Саџили, службеник за информисање у регионалном Бироу за заштиту од пожара, рекла је на конференцији за новинаре да је за пет особа потврђено да су заробљене испод рушевина.
Званичници су рекли да је покренута истрага о томе шта је узроковало урушавање вишеспратне зграде у граду Анхелесу, сјеверно од главног града Маниле.
Регион
Гнусан напад: Претукли глувонијемог мушкарца и отели му бицикл
Спасиоци су се на мјесту догађаја могли видјети како се пењу преко гомиле бетонских плоча и искривљеног челика трагајући за преживјелима.
Користили су специјално обучене псе, уређаје за детекцију откуцаја срца и тешку опрему да претраже рушевине.
Званичници су новинарима рекли да урбанистички документи показују да је зграда била замишљена као деветоспратни кондо-хотел према одобреној дозволи, али да се базен гради на 10. спрату.
Хроника
Трагедија на Романији: Мушкарац настрадао приликом пада са Црвених стијена
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
17
15
17
15
17
08
17
07
17
02
Тренутно на програму