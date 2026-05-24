Страх од ширења еболе: Афричка земља обуставила летове и појачала контроле

АТВ
24.05.2026 15:52

Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP/Petr David Josek

Након потврде нових случајева еболе, Уганда је појачала мјере на граничном прелазу Мпондве у подручју Касесе, на граници с Демократском Републиком Конго.

У Конгу је забиљежен пораст случајева еболе након што је избијање епидемије проглашено 15. маја у провинцији Итури. Болест се проширила и на покрајине Сјеверни Киву и Јужни Киву.

Према подацима Свјетске здравствене организације (СЗО), пријављено је око 750 сумњивих случајева и 177 сумњивих смртних исхода.

У Конгу је до сада потврђено најмање 82 случаја и седам смртних исхода.

У Уганди су у суботу потврђена три нова случаја повезана с Конгом, чиме је укупан број потврђених случајева у тренутном избијању порастао на пет, саопштило је Министарство здравства.

Влада ДР Конга је у суботу објавила привремену обуставу комерцијалних, приватних и специјалних летова ка и из Буније у провинцији Итури, у покушају да се сузбије ширење вируса.

(Радио Сарајево)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

