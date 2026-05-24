Страх од ширења еболе: Афричка земља обуставила летове и појачала контроле

Аутор:АТВ
Коментари:0
Након потврде нових случајева еболе, Уганда је појачала мјере на граничном прелазу Мпондве у подручју Касесе, на граници с Демократском Републиком Конго.
У Конгу је забиљежен пораст случајева еболе након што је избијање епидемије проглашено 15. маја у провинцији Итури. Болест се проширила и на покрајине Сјеверни Киву и Јужни Киву.
Хроника
Трагедија на Романији: Мушкарац настрадао приликом пада са Црвених стијена
Према подацима Свјетске здравствене организације (СЗО), пријављено је око 750 сумњивих случајева и 177 сумњивих смртних исхода.
У Конгу је до сада потврђено најмање 82 случаја и седам смртних исхода.
У Уганди су у суботу потврђена три нова случаја повезана с Конгом, чиме је укупан број потврђених случајева у тренутном избијању порастао на пет, саопштило је Министарство здравства.
Друштво
Уклоњен споменик са усташким симболом у Модрану код Дервенте
Влада ДР Конга је у суботу објавила привремену обуставу комерцијалних, приватних и специјалних летова ка и из Буније у провинцији Итури, у покушају да се сузбије ширење вируса.
(Радио Сарајево)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
17
15
17
15
17
08
17
07
17
02
Тренутно на програму