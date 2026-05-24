Обратите пажњу ако путујете у Грчку са дјецом: Можете платити казну до 1.500 евра

Ако путујете у Грчку са дјецом, морате знати да можете добити казну и до 1. 500 евра ако неко пуши у вашем аутомобилу док је унутра дијете млађе од 12 година.
Казна се пише особи која пуши, али и возач сноси посљедице и остаје без дозволе уколико није спријечио пушење у присуству дјетета.
Закон важи чак и ако је прозор отворен или вожња траје кратко. Грчке власти ово строго контролишу јер се закон односи на заштиту дјеце од пасивног пушења.
У Грчкој су већ неколико година на снази строге казне за све који пуше у аутомобилу док се у возилу налази дијете млађе од 12 година. Многи наши возачи нису обавијештени о овом правилу, али казне су веома високе и примјењују се без изузетка - како на возаче, тако и на путнике.
Ово правило је дио ширег закона о забрани пушења који је уведен како би се дјеца заштитила од пасивног пушења и штетних материја у затвореном простору.
Ако возач или путник пуши у возилу у коме се налази дијете млађе од 12 година, прописане су сљедеће казне:
• 1.500 евра – када се прекршај догоди у приватном аутомобилу
• 3.000 евра – ако је у питању службено возило
У оба случаја, возачу се додатно изриче мјера одузимања возачке дозволе на један мјесец, без обзира на то ко је заправо пушио.
Оно што многе изненађује јесте да:
• Казна се пише особи која пуши, али
• Возач сноси посљедице и остаје без дозволе уколико није спријечио пушење у присуству дјетета.
Дакле, чак и ако путник запали цигарету, возач ће бити кажњен јер је одговоран за безбједност и услове у возилу.
Пушење у аутомобилу није кажњиво ако у возилу нема дјетета млађег од 12 година.
Међутим, закон се строго примјењује чим је присутно дијете тог узраста чак и ако је прозор отворен или је вожња кратка.
Циљ законодаваца је заштита дјеце од дуванског дима и смањење изложености штетним материјама у затвореном простору. Истраживања показују да се концентрација токсина у аутомобилу повећава вишеструко већ након само неколико удисаја дима, чак и са отвореним прозорима.
