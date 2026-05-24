Рубио: Добре вијести о Ормуском мореузу стижу за неколико часова

Државни секретар Сједињених Америчких Држава Марко Рубио изјавио је данас да постоји могућност да ће бити добрих вијести о Ормуском мореузу у наредних неколико сати.
"У посљедњих 48 сати постигнут је извјестан напредак о нацрту који би могао да ријеши ситуацију у Ормуском мореузу. Постоји могућност да ће бити добрих вијести у наредних неколико сати по том питању", рекао је Рубио у Индији, гдје је разговарао са индијским министром спољних послова Субрахмањамом Џаишанкаром, преноси Ројтерс.
Како се наводи, двије стране су разговарале о Блиском истоку, трговини, визама, поморској безбједности и снабдијевању енергијом.
Рубио је рекао да су напади на трговачке бродове потпуно незаконити, као и да Иран никада не може имати нуклеарно оружје.
На питање новинара о контроли извјештаја о броју школа које су оштећене у Ирану од избијања рата 28. фебруара, Рубио је рекао да "неће говорити о војној тактици, једноставно зато што то није његов ресор".
Он је истакао да су циљеви САД били врло јасни, а то су били уништавање иранске морнарице, њене способности да лансира балистичке ракете и оштећење њене одбрамбене индустријске базе.
"То су били циљеви кампање "Епски бијес" и ти циљеви су постигнути", рекао је државни секретар САД, пише Танјуг.
