Рубио: Добре вијести о Ормуском мореузу стижу за неколико часова

24.05.2026 12:06

Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Државни секретар Сједињених Америчких Држава Марко Рубио изјавио је данас да постоји могућност да ће бити добрих вијести о Ормуском мореузу у наредних неколико сати.

"У посљедњих 48 сати постигнут је извјестан напредак о нацрту који би могао да ријеши ситуацију у Ормуском мореузу. Постоји могућност да ће бити добрих вијести у наредних неколико сати по том питању", рекао је Рубио у Индији, гдје је разговарао са индијским министром спољних послова Субрахмањамом Џаишанкаром, преноси Ројтерс.

Како се наводи, двије стране су разговарале о Блиском истоку, трговини, визама, поморској безбједности и снабдијевању енергијом.

Рубио је рекао да су напади на трговачке бродове потпуно незаконити, као и да Иран никада не може имати нуклеарно оружје.

На питање новинара о контроли извјештаја о броју школа које су оштећене у Ирану од избијања рата 28. фебруара, Рубио је рекао да "неће говорити о војној тактици, једноставно зато што то није његов ресор".

Он је истакао да су циљеви САД били врло јасни, а то су били уништавање иранске морнарице, њене способности да лансира балистичке ракете и оштећење њене одбрамбене индустријске базе.

"То су били циљеви кампање "Епски бијес" и ти циљеви су постигнути", рекао је државни секретар САД, пише Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

