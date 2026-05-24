Амерички конгресмени са Караном: Важна сарадња у оквиру уставног поретка БиХ

Амерички конгресмени Кит Селф и Сухас Субрамања састали су се данас у сједишту Владе Републике Српске у Источном Сарајеву са предсједником Републике Српске Синишом Караном.
Конгресмени су нагласили важност сарадње у оквиру уставног поретка БиХ.
"Снажна и просперитетна БиХ, у којој сви заједно раде на економском развоју и напретку, кључна је за регионалну стабилност и безбједносне интересе САД-а", навела је америчка Амбасада у БиХ на Иксу.
During a meeting with Republika Srpska President Sinisa Karan, @RepKeithSelf and @RepSuhas stressed the importance of cooperation within BiH's constitutional framework. A vibrant and strong BiH, where everyone works together to advance economic growth and prosperity, is essential… pic.twitter.com/jLmKgnyMpm— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) May 24, 2026
