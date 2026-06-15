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За викенд је у Бањалуци 261 возач возио пијан

Аутор:

АТВ
15.06.2026 11:24

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За викенд је у Бањалуци 261 возач возио пијан
Фото: ATV

Бањалучка полиција током викенда из саобраћаја је искључила 261 возача због вожње под дејством алкохола. Њих 28 је задржано у полицији.

"Због утврђене недозвољене количине алкохола у организму из саобраћаја je искључен 261 возач. Од укупног броја санкционисаних возача, 2 возача су санкционисана због утврђене количине алкохола у организму од 0,01 до 0,30 г/кг, 155 возача је санкционисано због утврђене количине алкохола у организму од 0,31 до 0,80 г/кг, 72 возача због утврђене количине алкохола у организму од 0,81 до 1,50 г/кг. У службеним просторијама до истрежњења задржано је 28 возача, који су лишени слободе због утврђене количине алкохола у организму преко 1,5 g/kg, од чега је код 9 возача утврђена количина алкохола преко 2,00 g/kg. Четири возача су одбила да се подвргну испитивању на присуство алкохола, а евидентирана су и 42 остала прекршаја", саопштено је из полиције.

У акцији је контролисано 6.836 учесника у саобраћају.

Полицијска управа Бањалука апелује на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајна правила и прописе, те да одговорним понашањем заштите себе и друге учеснике у саобраћају

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Тагови :

полицијска контрола

Бањалука

Алкохол

саобраћај

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