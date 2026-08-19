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Трагедија у БиХ: Радник пао кроз пластични кров и погинуо

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 18:07

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Радник пао са зграде
Фото: АТВ

Једна особа смртно је страдала приликом извођења радова у кругу Алуминија у Мостару.

Како сазнаје Радио Сарајево, полиција је запримила пријаву у сриједу, 19. августа, у 14.35 сати, да је у кругу Алуминија смртно страдала једна особа.

"Ријеч је о раднику једне компаније који је током извођења радова на објекту пропао кроз пластични кров. Пао на тло и задобио повреде од којих је преминуо", потврдили су из Полицијске управе Мостар за портал Радиосарајево.ба.

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На мјесто догађаја изашао је доктор који је констатовао смрт.

"О догађају је обавијештен надлежни тужилац под чијим је надзором обављен увиђај", додали су Полицијске управе Мостар.

Више појединости о околностима несреће, за сада није познато.

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Тагови :

Погинуо радник

Мостар

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