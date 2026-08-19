Младићи ухапшени због напад на пумпи у Шамцу, жртву држали мимо његове воље

Аутор:АТВ редакција
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Шамачка полиција ухапсила је Р.М. (26) и С.С. (25) из тог града због сумње да су на бензинској пумпи напали мушкарца кога су противправно задржали тражећи да им врати новац, који им наводно дугује.
У ПУ Бијељина наводе да су Р.М. и С.С. осумњичени за изнуду и противправно лишење слободе.
”Полицијској станици Шамац пријављено је да је на паркинг простору бензинске пумпе физички нападнут мушкарац од стране Р.М. и С.С., који су га том приликом противправно задржали и захтијевала да им преда одређени новчани износ. Оперативним радом на терену полицијских службеника осумњичени су пронађени и ухапшени”, саопштила је ПУ Бијељина.
Додају да ће након документовања предмета Р.М. и С.С. бити достављен извјештај Окружном јавном тужилаштву у Добоју о почињеним кривичним дјелима.
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